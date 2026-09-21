Real Madrids Mittelfeldspieler Fede Valverde droht nach dem Derby bei Atletico Madrid lange auszufallen. Grund dafür ist eine schwere Knöchelverletzung. Weitere Untersuchungen in den kommenden Stunden sollen Klarheit über das genaue Ausmaß der Blessur bringen und Aufschluss über die genaue Ausfallzeit liefern.

"Nach den heute vom medizinischen Stab von Real Madrid durchgeführten Untersuchungen bei unserem Spieler Fede Valverde wurde bei ihm eine schwere Verletzung am linken Knöchel diagnostiziert, die er sich während des Spiels heute Nachmittag zugezogen hat", verkündete der Verein nach der 1:2-Pleite.

Passiert ist Valverdes Verletzung in der ersten Halbzeit der Partie. Atleticos Kang-in Lee traf Valverde mit gestrecktem Bein hart am Knöchel.

Trotz des heftigen Einsteigens sah der Mittelfeldspieler nicht die Rote Karte. Im Lager des Rekordmeisters sowie bei Cheftrainer Jose Mourinho sorgte die Szene für extremes Unverständnis. Nach Auffassung der Verantwortlichen hätte das Schiedsrichtergespann oder der VAR zwingend eingreifen müssen. Eine weitere strittige Aktion betraf Jude Bellingham, der nach einem Zweikampf mit Cristian Romero ebenfalls einen Tritt abbekam.

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Fede Valverde ist Leistungsträger bei Real Madrid

Für den spanischen Spitzenklub wiegt der drohende Ausfall schwer. Valverde gehört zu den unumstrittenen Leistungsträgern im Kader von Mourinho. Der Mittelfeldakteur stand in allen acht absolvierten Pflichtspielen der laufenden Saison in der Startformation und weist hinter Torjäger Kylian Mbappe die meiste Spielzeit aller Feldspieler im Kader auf.

Valverde wird damit in der anstehenden Länderspielreise nicht auflaufen können. Uruguay-Chefcoach Diego Forlan hatte den 76-fachen Nationalspieler ursprünglich für die Testbegegnungen gegen Japan, Südkorea und Indien berufen, die im Rahmen der neu eingeführten dreiwöchigen Länderspielpause stattfinden.

Für Real Madrid wird der Mittelfeldspieler beim nächsten Ligaspiel am 10. Oktober gegen den FC Villarreal aller Voraussicht nach ebenfalls noch nicht wieder zur Verfügung stehen.