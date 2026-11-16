Bittere Worte! Bayern Münchens Alphonso Davies "frustriert und wütend" nach erneuter Verletzung

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Wird Alphonso Davies dem FC Bayern nach seiner Verletzung erneut lange fehlen?

Bayern-Star Alphonso Davies hat sich nach seiner erneuten Verletzung bei der kanadischen Nationalmannschaft extrem niedergeschlagen zu Wort gemeldet.

"Ich bin ein bisschen frustriert und wütend. Verletzt zu sein, macht nie Spaß, besonders wenn man mit einer Verletzung nach der anderen im hinteren Oberschenkel zu kämpfen hat. Ich versuche immer, in schwierigen Zeiten positiv zu bleiben, aber im Moment ist es frustrierend", sagte der Linksverteidiger im Interview mit dem Portal One Soccer.

Der 26-Jährige musste beim Länderspiel der kanadischen Nationalmannschaft am Samstag gegen Guatemala bereits nach fünf Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Davies rutschte bei einem Angriff der Mittelamerikaner in der Rückwärtsbewegung im eigenen Sechzehner unglücklich weg, rappelte sich noch einmal hoch, um den anschließenden Torschuss abzuwehren und setzte sich dann auf den Rasen, um zu signalisieren, dass es nicht mehr weitergeht. Beim Gang zur Auswechselbank schüttelte er sichtlich frustriert den Kopf.

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Kanadas Co-Trainer Mauro Biello sprach im Anschluss von einer möglichen "Unterkörper-Verletzung". Eine genaue Diagnose soll nach Davies' Rückkehr nach München Anfang der Woche folgen.

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In der Vergangenheit hatte sich Davies nach seinem im März 2025 erlittenen Kreuzbandriss immer wieder mit muskulärem Verletzungen herumgeschlagen. Unter anderem verpasste er weite Teile der zurückliegenden Weltmeisterschaft in seiner Heimat.

Alphonso Davies präsentierte sich beim FC Bayern in guter Form

Wie schlimm die aktuelle Verletzung sei, könne er noch nicht genau sagen. "Eines weiß ich sicher: Da ist etwas", so Davies. "Vier Verletzungen im hinteren Oberschenkel zu haben, ist etwas, bei dem man sehr vorsichtig sein muss. Wenn man immer wieder dieselbe Verletzung erleidet, könnte irgendwann etwas nachgeben, und dann reden wir von einer Operation. Das ist etwas, wovor ich Angst habe. Es ist einfach wirklich hart."

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Er wolle nun alles daran setzen, "positiv zu bleiben", sich auf seine "Erholung zu konzentrieren und zu versuchen, so schnell und sicher wie möglich zurückzukehren".

Dennoch herrsche erneut große Frustration bei Davies - vor allem, da sich die Verletzung erneut bei der Nationalmannschaft ereignete: "Jedes Mal, wenn ich mit der Nationalmannschaft spiele, will ich nur für mein Land Fußball spielen und da draußen mit den Jungs sein. Es sind jetzt fast zwei Jahre. So lange ist es her, dass ich das Trikot das letzte Mal angezogen und ein volles Spiel gespielt habe, oder auch nur eine Halbzeit."

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Beim FC Bayern München präsentierte sich Davies zuletzt in guter Verfassung und hatte sogar zeitweise die Nase im Konkurrenzkampf mit Sommer-Neuzugang Nathaniel Brown auf der linken Abwehrseite vorn, ehe er den verletzten Luis Diaz auf dem linken Flügel überzeugend vertrat.

Wettbewerbsübergreifend stehen in der laufenden Saison 15 Einsätze zu Buche, wobei Davies drei Treffer selbst erzielte und fünf weitere Tore vorbereitete.