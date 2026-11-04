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Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Falko Blöding

Bittere BVB-Serie setzt sich gegen Betis fort: Serhou Guirassy muss angeschlagen ausgewechselt werden

Champions League
Borussia Dortmund - Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
S. Guirassy

Noch vor dem Ende der ersten Hälfte hat der erfolgreichste Stürmer von Borussia Dortmund Feierabend.

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Das Verletzungspech bleibt dem BVB in dieser Saison treu: Starstürmer Serhou Guirassy musste beim Champions-League-Spiel gegen Real Betis am Mittwochabend wegen körperlicher Probleme Mitte des ersten Durchgangs ausgewechselt werden.

Für Guirassy kam in der 34. Minute Mittelfeldspieler Konstantinos Karetsas in die Begegnung. Der Grieche agierte etwas hinter Fabio Silva, der fortan die einzige Spitze bei Borussia Dortmund war.

Ihre Ursache hatte die Blessur von Guirassy offensichtlich bereits in einer Szene aus der dritten Minute: Da war Guirassy am Fünf-Meter-Raum nach einer Flanke Julian Ryersons von der rechten Seite knapp am Ball vorbei gerutscht und anschließend unglücklich an den kurzen Pfosten geprallt.

Zunächst spielte er scheinbar ohne Beeinträchtigungen weiter, allerdings nahmen die Beschwerden mit zunehmender Spieldauer weiter zu. Nach knapp einer halben Stunde fasste sich Guirassy an den Oberschenkel und signalisierte seine Probleme.

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Bis zur Herausnahme vergingen allerdings nach dem ersten Impuls noch mehrere Minuten: Konstantinos Karetsas hatte sich bereits seines Aufwärmleibchens entledigt, ehe Kovac zur Geduld mahnte und hoffte, Guirassy könne doch noch weitermachen. Nach Beratschlagung an der Seitenlinie und einem Versuch Guirassys war dann aber doch Feierabend und Karetsas ersetzte ihn beim Stand von 0:0.

Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Für den BVB, der nach drei CL-Partien sechs Punkte gesammelt hatte, bedeutet Guirassys Verletzung den Verlust des besten Torjägers: Der 30 Jahre alte Ex-Stuttgarter steht in dieser Saison bereits bei acht Toren in 14 Pflichtspielen, dazu lieferte er noch zwei Assists. Besonders stark ist seine Quote in der Königsklasse, in der er an den ersten drei Spieltagen viermal genetzt hatte.

Gegen wen spielt der BVB als Nächstes?

Guirassy setzt damit eine durchaus lange Liste an Dortmunder Spielern fort, die in dieser Saison wegen teils schwerer Verletzungen ausgewechselt werden mussten. Unter anderem traf es bereits Karetsas, dessen Landsmann Giannis Konstantelias und Verteidiger Filippo Mane.

Kurzfristig musste der BVB gegen Betis schon auf Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer verzichten, der wegen einer Krankheit nicht zur Verfügung stand. Bevor es in die letzte Länderspielpause des Jahres geht, trifft die Kovac-Elf noch am Samstagnachmittag in der Bundesliga auf Aufsteiger SV Elversberg.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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