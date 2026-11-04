Das Verletzungspech bleibt dem BVB in dieser Saison treu: Starstürmer Serhou Guirassy musste beim Champions-League-Spiel gegen Real Betis am Mittwochabend wegen körperlicher Probleme Mitte des ersten Durchgangs ausgewechselt werden.

Für Guirassy kam in der 34. Minute Mittelfeldspieler Konstantinos Karetsas in die Begegnung. Der Grieche agierte etwas hinter Fabio Silva, der fortan die einzige Spitze bei Borussia Dortmund war.

Ihre Ursache hatte die Blessur von Guirassy offensichtlich bereits in einer Szene aus der dritten Minute: Da war Guirassy am Fünf-Meter-Raum nach einer Flanke Julian Ryersons von der rechten Seite knapp am Ball vorbei gerutscht und anschließend unglücklich an den kurzen Pfosten geprallt.

Zunächst spielte er scheinbar ohne Beeinträchtigungen weiter, allerdings nahmen die Beschwerden mit zunehmender Spieldauer weiter zu. Nach knapp einer halben Stunde fasste sich Guirassy an den Oberschenkel und signalisierte seine Probleme.

Bis zur Herausnahme vergingen allerdings nach dem ersten Impuls noch mehrere Minuten: Konstantinos Karetsas hatte sich bereits seines Aufwärmleibchens entledigt, ehe Kovac zur Geduld mahnte und hoffte, Guirassy könne doch noch weitermachen. Nach Beratschlagung an der Seitenlinie und einem Versuch Guirassys war dann aber doch Feierabend und Karetsas ersetzte ihn beim Stand von 0:0.

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Für den BVB, der nach drei CL-Partien sechs Punkte gesammelt hatte, bedeutet Guirassys Verletzung den Verlust des besten Torjägers: Der 30 Jahre alte Ex-Stuttgarter steht in dieser Saison bereits bei acht Toren in 14 Pflichtspielen, dazu lieferte er noch zwei Assists. Besonders stark ist seine Quote in der Königsklasse, in der er an den ersten drei Spieltagen viermal genetzt hatte.

Gegen wen spielt der BVB als Nächstes?

Guirassy setzt damit eine durchaus lange Liste an Dortmunder Spielern fort, die in dieser Saison wegen teils schwerer Verletzungen ausgewechselt werden mussten. Unter anderem traf es bereits Karetsas, dessen Landsmann Giannis Konstantelias und Verteidiger Filippo Mane.

Kurzfristig musste der BVB gegen Betis schon auf Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer verzichten, der wegen einer Krankheit nicht zur Verfügung stand. Bevor es in die letzte Länderspielpause des Jahres geht, trifft die Kovac-Elf noch am Samstagnachmittag in der Bundesliga auf Aufsteiger SV Elversberg.