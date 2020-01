FC Barcelona nimmt wohl Dusan Tadic von Ajax Amsterdam ins Visier

Nachdem sich ein Transfer von Valencias Rodrigo offenbar zerschlagen hat, soll Barcelona die Fühler nun nach Ajax-Angreifer Dusan Tadic ausstrecken.

Auf der Suche nach einem weiteren Angreifer hat der offenbar Dusan Tadic von Amsterdam ins Visier genommen. Wie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, wird der Berater des 31-Jährigen am Mittwoch nach Barcelona reisen, um einen möglichen Wechsel zu besprechen.

Dem Bericht Di Marzios zufolge soll sich der FC Barcelona somit gegen einen Transfer von Valencia-Stürmer Rodrigo Moreno entschieden haben, der nach der Verletzung von Luis Suarez ebenfalls mit dem Verein in Verbindung gebracht wurde. Valencia sei demnach nicht bereit gewesen, die Forderungen für den 28-Jährigen zu senken.

In der abgelaufenen Saison, als Ajax bis ins Halbfinale der vorgedrungen war, kam Tadic auf 38 Tore in allen Wettbewerben. Auch in der aktuellen Saison kann der Offensivspieler bereits zwölf Tore und 21 Vorlagen auf seinem Konto verbuchen. In Amsterdam steht er noch bis 2023 unter Vertrag.