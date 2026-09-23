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Christian Guinin

Beraterwechsel mit Folgen? Barca drohen knallharte Verhandlungen mit Raphinha

La Liga
Raphinha
FC Barcelona

Eine Maßnahme von Raphinha könnte dazu führen, dass Barca harte Verhandlungen mit dem Brasilianer drohen.

Nicht nur wegen der aktuellen Topform, in der sich Raphinha befindet, möchte der FC Barcelona mit seinem Offensivstar gerne verlängern. Scheitert eine Einigung an einem neuen Berater?

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, plant der 29-jährige Brasilianer, künftig mit dem Ali Barat als neuem Berater zusammenzuarbeiten. Seit nun schon einigen Jahren wird Raphinha von keinem Agenten vertreten und führt seine Vertragsgespräche stets selbst.

Der Wechsel zu Barat, durchaus berüchtigt, und dessen Agentur Epic Sports Football kommt nun inmitten der Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier bei Barca. Diverse Medien hatten berichtet, dass eine Einigung zwischen den Parteien bereits so gut wie erzielt sei und nur noch letzte Details geklärt werden müssten.

Durch eine Zusammenarbeit mit Barat könnte es jedoch sein, dass die Verhandlungen möglicherweise noch einmal komplett neu aufgerollt werden müssen. Nicht selten wechseln Spieler während laufender Vertragsgespräche ihre Berater, um finanzielle Forderungen besser durchgesetzt zu bekommen. Unter dem Strich könnte eine Vertragsunterschrift Raphinhas für Barca also teurer werden als gedacht.

Bei den Katalanen verdient der 29-Jährige dem Vernehmen nach rund 16,5 Millionen Euro brutto pro Jahr. Sein aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2028 datiert. In der Vergangenheit hatte der Spieler mehrmals betont, seine aktive Spielerkarriere bei Barcelona eigentlich beenden zu wollen.

Wie gut ist Raphinha für Barca aktuell in Form?

Für Barca erweist sich Raphinha in der laufenden Saison als eine Art Lebensversicherung. Da im Zuge des ablösefreien Abgangs von Robert Lewandowski kein neuer, hochkarätiger Mittelstürmer unter Vertrag genommen werden konnte - dem Interesse an Julian Alvarez wurde seitens Atletico Madrid keinerlei Beachtung geschenkt -, nimmt Raphinha derzeit die Position ganz vorne im Angriff ein und weiß dabei durchaus zu überzeugen.

In acht Pflichtspielen kommt der Brasilianer schon auf unglaubliche 14 Treffer, darüber hinaus bereitete er drei weitere Tore direkt vor. In LaLiga führt er die Torschützenliste deutlich vor Sergio Camello (Rayo Vallecano), Teamkollege Lamine Yamal und Kylian Mbappe (Real Madrid) an, die allesamt auf "nur" sieben Treffer kommen.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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