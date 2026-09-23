Beraterwechsel mit Folgen? Barca drohen knallharte Verhandlungen mit Raphinha

Nicht nur wegen der aktuellen Topform, in der sich Raphinha befindet, möchte der FC Barcelona mit seinem Offensivstar gerne verlängern. Scheitert eine Einigung an einem neuen Berater?

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, plant der 29-jährige Brasilianer, künftig mit dem Ali Barat als neuem Berater zusammenzuarbeiten. Seit nun schon einigen Jahren wird Raphinha von keinem Agenten vertreten und führt seine Vertragsgespräche stets selbst.

Der Wechsel zu Barat, durchaus berüchtigt, und dessen Agentur Epic Sports Football kommt nun inmitten der Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier bei Barca. Diverse Medien hatten berichtet, dass eine Einigung zwischen den Parteien bereits so gut wie erzielt sei und nur noch letzte Details geklärt werden müssten.

Durch eine Zusammenarbeit mit Barat könnte es jedoch sein, dass die Verhandlungen möglicherweise noch einmal komplett neu aufgerollt werden müssen. Nicht selten wechseln Spieler während laufender Vertragsgespräche ihre Berater, um finanzielle Forderungen besser durchgesetzt zu bekommen. Unter dem Strich könnte eine Vertragsunterschrift Raphinhas für Barca also teurer werden als gedacht.

Bei den Katalanen verdient der 29-Jährige dem Vernehmen nach rund 16,5 Millionen Euro brutto pro Jahr. Sein aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2028 datiert. In der Vergangenheit hatte der Spieler mehrmals betont, seine aktive Spielerkarriere bei Barcelona eigentlich beenden zu wollen.

Wie gut ist Raphinha für Barca aktuell in Form?

Für Barca erweist sich Raphinha in der laufenden Saison als eine Art Lebensversicherung. Da im Zuge des ablösefreien Abgangs von Robert Lewandowski kein neuer, hochkarätiger Mittelstürmer unter Vertrag genommen werden konnte - dem Interesse an Julian Alvarez wurde seitens Atletico Madrid keinerlei Beachtung geschenkt -, nimmt Raphinha derzeit die Position ganz vorne im Angriff ein und weiß dabei durchaus zu überzeugen.

In acht Pflichtspielen kommt der Brasilianer schon auf unglaubliche 14 Treffer, darüber hinaus bereitete er drei weitere Tore direkt vor. In LaLiga führt er die Torschützenliste deutlich vor Sergio Camello (Rayo Vallecano), Teamkollege Lamine Yamal und Kylian Mbappe (Real Madrid) an, die allesamt auf "nur" sieben Treffer kommen.