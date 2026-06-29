Belgien vs. Senegal – WM-Vorschau 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Seattle Stadium

Belgien trifft auf Senegal. Anpfiff ist am 1. Juli 2026 um 16:00 Uhr EST und 21:00 Uhr GMT.

Vorschau auf das WM-Spiel Belgien gegen Senegal in der Runde der letzten 32

Ein spätes 3:0 am 3. Spieltag reichte den "Roten Teufeln" aus Belgien, um Platz eins in Gruppe G zu sichern. Senegal schaffte es als achtbeste Drittplatzierte knapp in die K.o.-Runde. Können die "Löwen von Teranga" den Sprung ins Achtelfinale schaffen?

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Die hinter den Erwartungen zurückbleibenden "Roten Teufel" treffen auf die "Löwen von Teranga"

Über Belgiens "Goldene Generation" wurde viel gesprochen. Nur noch wenige Namen sind übrig, vor allem Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku. Die Belgier haben bei den letzten Turnieren viel versprochen, aber am Ende enttäuscht. Am letzten Spieltag drohte das Aus, doch dann besiegten sie Neuseeland souverän 5:1. Damit waren sie die erste europäische Mannschaft seit England 1990, die ihre Gruppe gewann, obwohl sie die ersten beiden Spiele nicht gewonnen hatte. Der klare Erfolg beruhte auf Dominanz; Arsenal-Stürmer Leandro Trossard erzielte die ersten beiden Treffer.

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Auch der zögerlich gestartete Senegal hat noch einiges zu tun

Wie Belgien verlor Senegal seine ersten beiden Spiele gegen Frankreich und Norwegen. Am letzten Spieltag besiegte das Team den auf zehn Spieler reduzierten Irak 5:0 und zog als einzige drittplatzierte Mannschaft mit drei Punkten in die nächste Runde ein. Sadio Mané blieb ohne Treffer, doch der eingewechselte Villarreal-Profi Papa Gueye erzielte einen Doppelpack. In den drei Partien Senegals fielen insgesamt 14 Tore – nur Norwegen kam auf mehr (15) –, daher darf das Publikum in Seattle auf Unterhaltung hoffen. Ein weiteres Duell mit einem europäischen Team kommt für sie jedoch ungünstig, da sie ihre letzten beiden WM-K.o.-Spiele gegen europäische Gegner – England und die Türkei – verloren. Trainer Pape Thiaw muss diese Aufgabe ohne Stammtorhüter Edouard Mendy angehen, der sich eine Knieverstauchung zugezogen hat.

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Voraussichtliche Aufstellung Belgiens

Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

Voraussichtliche Aufstellung Senegal

Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs; Diarra, Gueye, Camara; Mbaye, Sarr, Mané.

Wichtige Statistiken: Belgien gegen Senegal

Nach seinem Tor und seiner Vorlage in der vorherigen Runde hat Romelu Lukaku nun mehr Torbeteiligungen bei einer Weltmeisterschaft vorzuweisen als jeder andere belgische Spieler seit 1966 (6 Tore, 2 Vorlagen).

Senegals Pape Gueye war an drei der fünf Tore seines Teams im letzten Gruppenspiel beteiligt (zwei Treffer, eine Vorlage) und liegt damit nur noch einen Torbeitrag hinter dem senegalesischen Allzeitrekord für einen Spieler bei einer Weltmeisterschaft.

In fünf der letzten sechs Spiele Senegals fielen mehr als 3,5 Tore.

Zehn der letzten zwölf Tore des Senegals fielen nach der Halbzeitpause.

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Der 26-köpfige Kader Belgiens

Torhüter: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Straßburg).

Verteidiger: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Mailand), Brandon Mechele (Club Brügge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brügge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Mittelfeld: Kevin de Bruyne (Neapel), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brügge), Axel Witsel (Girona).

Stürmer: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Neapel), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Straßburg), Alexis Saelemaekers (AC Mailand), Leandro Trossard (Arsenal).

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26-köpfiger Kader des Senegals

Torhüter: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nizza), Mory Diaw (Le Havre).

Verteidiger: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nizza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Mittelfeld: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern München).

Stürmer: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern München), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Mannschaftsnachrichten & Kader

Rudi Garcia hat vor dem Duell im Sechzehntelfinale noch keine Aufstellung für Belgien bestätigt. Bei den "Red Devils" gibt es derzeit keine Verletzten oder Gesperrten. Ändert sich das, folgen kurz vor Anpfiff Updates.

Auch Senegals Nationaltrainer Pape Thiaw hat noch keine voraussichtliche Startelf benannt; bei den "Lions of Teranga" gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Berichte über Verletzungen oder Sperren. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen, sobald das Spiel näher rückt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Bilanz der direkten Begegnungen

In den vorliegenden Aufzeichnungen gibt es keine Daten zu bisherigen Begegnungen zwischen Belgien und Senegal. Das Spiel der Runde der letzten 32 am Dienstag im Seattle Stadium verfolgen wir während der Partie.

Tabelle

Belgien gewann Gruppe G, Senegal belegte Platz drei in Gruppe I.