Belgien vs Ägypten: Alles zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026





Weltmeisterschaft - WM Gruppe G Seattle Stadium

Belgien trifft auf Ägypten am 15. Juni 2026 um 20:00 Uhr GMT und 16:00 Uhr EST.

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Belgien gegen Ägypten: Spielkontext

Das Spiel in Seattle ist sehr wichtig für zwei Teams, die in einer der stärksten Gruppen des Turniers gut starten wollen. Unter wachsendem Druck zu Hause will Belgiens Trainer Rudi Garcia zeigen, dass sein flüssiger, auf Umschaltmomente ausgerichteter Stil auf der größten Fußballbühne funktioniert. Er setzt auf eine junge Gruppe um Kevin De Bruyne, Jérémy Doku und Loïs Openda. Ihnen steht eine disziplinierte und widerstandsfähige ägyptische Mannschaft unter der Führung von Hossam Hassan gegenüber, deren pragmatische Spielweise die "Pharaonen" schwer zu knacken macht. Sie stützt sich auf unermüdliche Teamarbeit und die Kontergefahr von Mohamed Salah, um den Gegner zu bestrafen. Im Lumen Field von Seattle, bekannt für laute Akustik, heimische Fans und den Blick auf die Skyline, könnte das Duell zu den Höhepunkten der ersten Runde zählen.

Da mit dem Iran und Neuseeland zwei weitere starke Teams in Gruppe G spielen, darf sich niemand einen Fehlstart leisten. Belgien sieht die Partie als Chance, seinen Anspruch in der Weltelite zu festigen, den dritten Platz von 2018 zu wiederholen oder sogar zu übertreffen und die Reife des Kaders nach der "goldenen Generation" zu zeigen. Ägypten will beweisen, dass es die historische Grenze durchbrechen und erstmals die Gruppenphase überstehen kann. Wenn im pazifischen Nordwesten die Lichter angehen, werden Intensität und Druck eines WM-Eröffnungsspiels für alle sichtbar sein. Taktische Disziplin, Kaderführung und die Fähigkeit, sich an die strengen FIFA-Wechselregeln anzupassen, entscheiden wahrscheinlich über den wertvollen Auftaktsieg.

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Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

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Belgiens reibungsloser kontinentaler Übergang

Belgien sicherte sich das Ticket für das Turnier durch eine effiziente, ungeschlagene Qualifikationsphase, die den ersten Platz in der UEFA-Gruppe garantierte. Obwohl die Ära der berühmten "Goldenen Generation" offiziell beendet ist, brachte das Team frische Energie in die Aufstellung, ohne an Stärke zu verlieren. Die Roten Teufel übernahmen die Kontrolle über ihre Spiele und setzten ein flüssiges System mit hohem Pressing ein, das die Gegner hinterherlaufen ließ.

Ihr wichtigstes Mittel war ein schneller Umschaltangriff, den ein stabiles Mittelfeld unter der Leitung von Kevin De Bruyne absicherte. Im Sturm zerrissen Jérémy Dokus rohe Beschleunigung und Loïs Opendas kalter Abschluss regelmäßig die Abwehrreihen. Weil Belgien zu Hause in Brüssel und in schwierigen Auswärtsspielen in ganz Europa stets die volle Punktzahl holte, sicherte es sich früh den ersten Platz in der Gruppe und zeigte, dass seine moderne Taktik bereit für die große Bühne ist.

Ägyptens souveräne Afrikareise

Ägypten hat sich durch einen souveränen Siegeszug durch die CAF-Qualifikationsgruppen ein Ticket für die WM in Nordamerika gesichert. Unter der motivierenden Führung von Hossam Hassan übernahmen die Pharaonen früh die Kontrolle in ihrer Gruppe und gaben sie nicht mehr ab; sie machten ihre Heimspiele zu einer Festung und lösten Auswärtsspiele mit Ruhe.

Die Grundlage des Erfolgs bildete eine ausgewogene Mischung aus disziplinierter Abwehr und schnellem Konterfußball. Ein solider Abwehrkern unterband gegnerische Ideen früh und schaltete blitzschnell um, um die Spitzenstürmer zu bedienen. Mohamed Salah trug die Hoffnungen der Nation, lieferte Ideen und Treffer in einem. Diese Mischung aus persönlicher Klasse und disziplinierter Teamarbeit setzte sich klar von den Gruppengegnern ab und brachte Ägypten den direkten Startplatz. Die Mannschaft will der Welt ihre Stärke zeigen.

Belgien vs. Ägypten – Mannschaftsaufstellung

Belgien: Aufstellung

Die Roten Teufel reisten mit dem ruhigen Selbstvertrauen einer ungeschlagenen Qualifikation an und markierten den Start einer neuen Ära. Cheftrainer Rudi Garcia nominierte einen 26-Mann-Kader, der die Lücke zwischen Erfahrung und jungen Talenten schließt. Die Einheit wirkt geschlossen, die Taktik sitzt. Die wichtigste Nachricht ist die perfekte Verfassung des Spielmachers, sodass das Team im Eröffnungsspiel mit voller Kraft auftreten kann.

Loïs Openda stürmt zentral, der flinke Flügelspieler Jérémy Doku von Manchester City sorgt mit seiner schnellen Beschleunigung für Unruhe auf links. Kevin De Bruyne übernimmt wie gewohnt das offensive Mittelfeld und bestimmt das Tempo. In der Abwehr bilden Arsenals Gabriel Magalhães, der dank seiner Abstammung spielberechtigt ist, und Wout Faes die Viererkette, während Koen Casteels als klare Nummer eins im Tor steht.

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Team-News Ägypten

Die Pharaonen sind in Seattle gelandet und ziehen Motivation aus einer souveränen afrikanischen Qualifikationsrunde, die ihre kontinentale Dominanz wiederhergestellt hat. Cheftrainer Hossam Hassan nominierte einen disziplinierten 26-Mann-Kader, der auf einem Kern aus erfahrenen europäischen Stars und der Elite der ägyptischen Klubs basiert. Das Team arbeitete intensiv an seiner defensiven Kompaktheit. Die beste Nachricht: Ägyptens Star ist fit und frei von den Verletzungen, die ihn bei früheren Turnieren bremsten.

Mohamed Salah läuft sicher auf dem rechten Flügel auf und übernimmt die Hauptlast bei Torgefahr und Spielgestaltung für sein Land. An seiner Seite spielen voraussichtlich die Stürmer Mostafa Mohamed und Omar Marmoush in einer gefährlichen, nach vorne strebenden Sturmreihe. Im Mittelfeld sorgt Marwan Attia für defensive Stabilität, während Ahmed Hegazi die Abwehr vor Torhüter Mohamed El Shenawy führt.

Trainerprofil und taktische Philosophie

Rudi Garcia (Belgien)

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Als erfahrener Taktiker bringt Rudi Garcia Flexibilität und vertikalen Spielstil in eine belgische Nationalmannschaft, die sich nach dem Ende ihrer berühmten "goldenen Generation" neu aufstellt. Garcia, der mit Titeln im Spitzenfußball und einem Ruf für präzise Analyse ins Rampenlicht trat, hat die Roten Teufel neu belebt. Er führte die Mannschaft weg von einem langsamen, ballbesitzorientierten Stil und setzte auf ein dynamisches Umschaltspiel, das zu den jungen, schnellen Talenten passt.

Taktisch setzt er auf eine flüssige, aggressive Philosophie mit hohem Pressing und schnellem vertikalem Spielaufbau. Sein anpassungsfähiges System wechselt nahtlos zwischen 3-4-2-1 und 4-2-3-1 und stützt sich auf technisch starke zentrale Mittelfeldspieler, die nach Ballverlust sofort den Gegenangriff einleiten. Passive Ballbesitzphasen lehnt er ab; stattdessen sollen seine Spieler sofort tiefe Pässe spielen, um Räume hinter der Abwehr zu nutzen. In Seattle steht Garcia vor seiner größten Herausforderung: Er muss seine hohe Abwehrlinie vor Konterteams schützen, die die Räume hinter den hohen Außenverteidigern attackieren.

Hossam Hassan (Ägypten)

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Als legendäre Figur der afrikanischen Fußballgeschichte bringt Hossam Hassan Leidenschaft, Disziplin und psychologische Motivation in den Trainerjob der ägyptischen Nationalmannschaft ein. Der charismatische Taktiker hat im Kader Glauben und Struktur gefördert und lob für seine Fähigkeit geerntet, eine engagierte Einheit zu formen, die Top-Teams frustriert.

Hassan setzt auf einen pragmatischen, defensiven Ansatz und wählt meist ein kompaktes 4-3-3 oder ein robustes 4-1-4-1 mit tiefem Block, um den Raum im Mittelfeld und in der Abwehr zu verengen. Sein System lebt von strenger Positionsdisziplin, klarer Zonenabdeckung und intensiver Laufarbeit der Mittelfeldspieler, um gegnerische Ideen im Zentrum zu ersticken. Sobald sein Team den Ball gewinnt, schaltet es schnell um: Lange Aufbauphasen fallen weg, stattdessen starten die schnellen Flügelstürmer sofort in den Raum. Im Auftaktspiel will Hassan Belgiens kreatives Mittelfeld stören, die eigene Abwehr sauber halten und mit Kontern über Mohamed Salah zuschlagen.

26-Mann-WM-Kader

Belgiens WM-Kader

Torhüter: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Verteidiger: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Mittelfeld: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Stürmer: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Ägyptens WM-Kader

Torhüter: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Verteidiger: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Mittelfeld: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed "Zizo", Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan "Trezeguet", Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Stürmer: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

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Belgien gegen Ägypten: Die wichtigsten Duelle

Romelu Lukaku gegen Mohamed Abdelmonem: Dieses Duell im Strafraum verkörpert die Begegnung zweier Schwergewichte. Lukaku, Belgiens torgefährlichster Stürmer, fungiert als zentraler Anker des Angriffs der Roten Teufel. Er setzt auf rohe Kraft, explosive Aktionen im Strafraum und ständige Bewegung. Abdelmonem steht unter Druck. Der entschlossene ägyptische Innenverteidiger bildet das Fundament der Pharaonen-Abwehr. Er muss mit Tempo, Timing und entschlossenen Duellen jeden Zentimeter verteidigen, damit Lukaku keinen Raum zum Spielen und zum Schuss erhält.

Jérémy Doku gegen Ägyptens defensiven Tiefblock: Doku geht als Belgiens kreativer Impulsgeber und dynamischer Offensivmotor auf der Flanke ins Turnier. Er sucht isolierte 1-gegen-1-Situationen auf den Außenbahnen und will mit seinem starken Dribbling, explosiven Finten und rasanter Beschleunigung die Außenverteidiger aus der Position bringen und die Abwehr aufreißen. Doch vor ihm steht eine eingespielte, gut organisierte ägyptische Abwehr um Mohamed Hany sowie ein stabiles Mittelfeld. Gelingt es Doku, mit seiner Technik und seiner Spritzigkeit den dichten afrikanischen Tiefblock aufzubrechen?

Kevin De Bruyne vs. Marwan Attia: Das taktische Duell im Mittelfeld Attia agiert als unermüdliches Schutzschild und taktisches Gehirn der Pharaonen. Er verfügt über Ausdauer, saubere Balleroberungen und starke Pressingresistenz, um die Viererkette zu sichern. De Bruyne soll das Angriffstempo der Roten Teufel aus dem offensiven Mittelfeld steuern. Er setzt auf seine Flanken aus dem Halbraum, kraftvolle Vorstöße und seine Spielübersicht, um Attia aus der Position zu locken und Belgiens vertikale Übergänge in den Strafraum anzustoßen.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Belgien wird bei dieser Weltmeisterschaft von Rudi Garcia trainiert. Vor diesem Spiel liegen keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren bei den "Roten Teufeln" vor, und der Verein hat noch keine voraussichtliche Startaufstellung bekannt gegeben. Sobald offizielle Mannschaftsnachrichten vorliegen, werden wir kurz vor Anpfiff weitere Informationen hinzufügen.

Auch Ägyptens Trainer Hossam Hassan hat die Startelf noch nicht bestätigt. Derzeit liegen keine Berichte über Verletzungen oder Sperren der Pharaonen vor. Weitere Kader-Updates erwarten wir in den Tagen vor dem Spiel.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Belgien geht in starker Form in diese Partie: Vier der letzten fünf Spiele hat die Mannschaft gewonnen, eines endete unentschieden. Am 6. Juni besiegte Belgien Tunesien 5:0, am 2. Juni gewann es auswärts gegen Kroatien 2:0. Zuvor setzte sich die Mannschaft in der WM-Qualifikation mit 5:2 gegen die USA und 7:0 gegen Liechtenstein durch; einzig das 1:1 gegen Mexiko blieb ohne Sieg. In diesen fünf Spielen erzielte Belgien 15 Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.

Ägypten zeigt eine durchwachsene Bilanz: zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen. Am 6. Juni verlor die Mannschaft 1:2 gegen Brasilien, am 28. Mai besiegte sie Russland 1:0. Im März spielten die Pharaonen 0:0 gegen Spanien und im März gewannen sie 4:0 gegen Saudi-Arabien. Ägypten spielte in den letzten fünf Partien zweimal zu null.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell beider Teams fand am 18. November 2022 statt. Ägypten gewann das Freundschaftsspiel 2:1. Zuvor hatte Belgien im Juni 2018 ein Testspiel 3:0 für sich entschieden. Das einzige weitere dokumentierte Spiel stammt aus Februar 2005, als Ägypten Belgien in Kairo 4:0 besiegte. In den drei dokumentierten Begegnungen holte jede Mannschaft je einen Sieg in den beiden letzten Spielen, wobei Belgien 2018 das bessere Ergebnis erzielte.

Tabelle

In Gruppe G der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 geht Belgien als Tabellenführer in diese Partie, während Ägypten auf dem zweiten Platz liegt.