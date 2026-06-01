FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Belgien: So siehst du die Übertragungen im Ausland

Das Verfolgen der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland über MagentaTV (das TV-Streaming-Angebot der Deutschen Telekom) bietet das mit Abstand umfangreichste und hochwertigste Gesamterlebnis für Fußballfans. Da die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF nicht das gesamte Turnier übertragen, ist MagentaTV für echte Enthusiasten im Grunde unverzichtbar.

Hier sind die entscheidenden Vorteile auf einen Blick:

Die wichtigsten Vorteile des WM-Erlebnisses auf MagentaTV

Voller Zugriff auf alle 104 Spiele: MagentaTV ist die einzige Plattform in Deutschland, die absolut jedes Spiel des Turniers live und auf Abruf zeigt.

44 exklusive Begegnungen: Während ARD und ZDF insgesamt 60 Spiele im Free-TV zeigen (darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel und das Finale), hält MagentaTV die Exklusivrechte für 44 Spiele. Darunter fallen absolute Top-Duelle der Gruppenphase (wie Frankreich gegen Senegal oder Türkei gegen die USA) sowie wichtige K.o.-Spiele, die nirgends sonst im deutschen Fernsehen zu sehen sind.

Drei spezialisierte WM-Kanäle: Mit über 1.000 Programmstunden bietet die Telekom eine Berichterstattung rund um die Uhr auf drei eigenen Sendern:

Hauptkanal: Für klassische Live-Übertragungen und tiefgehende Vorberichte.

Taktik-Feed: Eine dedizierte Option mit Echtzeit-Daten, erweiterten Analysen und speziellen Kameraperspektiven.

Konferenz-Kanal: Perfekt für den entscheidenden 3. Gruppenspieltag, an dem die Spiele parallel ausgetragen werden, um kein Tor zu verpassen.

Das stärkste Expertenteam im Fernsehen: Die Telekom fährt zur WM mit einer absoluten Star-Besetzung auf. Als Experten und Analysten stehen unter anderem Welttrainer Jürgen Klopp sowie die Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels bereit. Moderiert wird das Spektakel von Johannes B. Kerner und Laura Wontorra, während Top-Kommentator Wolff-Christoph Fuss die wichtigsten Partien begleitet.

Clevere Funktionen gegen die Zeitverschiebung ("Breakfast Club"): Da das Turnier in Nordamerika stattfindet, fallen viele Spiele in die europäische Nacht. Funktionen wie Restart, Pause und eine 7-Tage-Replay-Option machen dich völlig unabhängig von den Live-Anstoßzeiten. Zudem bringt dich die exklusive morgendliche Show "Breakfast Club" ab 7:00 Uhr sofort mit allen Highlights und Analysen der vergangenen Nacht auf den neuesten Stand.

Hervorragende Bildqualität (UHD/4K): Alle Spiele werden für Nutzer mit entsprechender Hardware (wie der MagentaTV Box) in messerscharfem Ultra HD mit HDR-Unterstützung und immersivem Dolby Atmos-Stadionsound übertragen.

In Belgien teilen sich die beiden großen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten des Landes, VRT und RTBF, die Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

Diese Aufteilung auf zwei Sender gewährleistet eine umfassende, frei empfangbare Berichterstattung in beiden Hauptsprachen Belgiens.

Hier finden Sie eine Übersicht, wie Sie das Turnier je nach Region und Sprache verfolgen können:

📺 Fernsehen & Streaming

Sender Zielgruppe VRT Niederländischsprachig (Flandern) RTBF französischsprachig (Wallonien)

Da VRT und RTBF öffentlich-rechtliche Sender sind, sehen Fußballfans in ganz Belgien das Turnier 2026 kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen und brauchen kein Premium-Abonnement.