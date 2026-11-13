Belgien gegen Italien: Vorschau auf das Spiel in der UEFA Nations League A

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Belgien empfängt Italien am Sonntag, dem 15. November, im Koning Boudewijnstadion in Brüssel. Die Partie in Gruppe 1 der UEFA Nations League A ist für beide Mannschaften mit Blick auf den Einzug ins Viertelfinale von Bedeutung. Anstoß ist um 15:45 Uhr EST und 19:45 Uhr GMT.

Belgien nach wechselhaftem Verlauf auf Platz drei

Belgien geht nach bislang wechselhaften Leistungen als Gruppendritter in die Partie. Die Mannschaft von Mark van Bommel zeigte nach der 1:4-Niederlage gegen Frankreich eine gute Reaktion und hielt sich mit einem 2:1-Sieg gegen die Türkei im Rennen. Kevin De Bruyne und Charles de Ketelaere trafen in der ersten Halbzeit.

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Italien hat sich unter Mancini verbessert

Italien reist nach 3:1-Siegen gegen die Türkei und Frankreich als Gruppenzweiter mit viel Selbstvertrauen nach Brüssel. Inter Mailands Stürmer Pio Esposito erzielte gegen Frankreich zwei Tore, nachdem er bereits gegen die Türken getroffen hatte.

Mancini hat dieses Länderspielfenster genutzt, um einigen vielversprechenden jungen Talenten erste Erfahrungen zu ermöglichen, darunter Marco Palestra von Chelsea und Comos Spielmacher Mattia Liberali. Italiens Trainer richtet den Blick damit auf die Zukunft.

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Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

Jeremy Doku kehrt nach seiner Verletzung zurück und erweitert Belgiens Optionen im Angriff.

Der 20-jährige Shootingstar Alphadjo Cisse von AC Mailand hat in dieser Saison acht Tore in der Serie A erzielt und drängt auf seine ersten Einsatzminuten in der A-Nationalmannschaft.

Belgien blieb in fünf seiner letzten sieben Heimspiele ohne Gegentor.

Italien reicht ein Unentschieden für den Einzug in die K.-o.-Runde.

Personal und Kader