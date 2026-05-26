Belgien – FIFA-Weltmeisterschaft 2026: TV-Programm: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Belgien: So streamst du die Spiele live im Ausland

Um die Übertragungen aus dem Ausland zu sehen, verbinden Sie sich über ein VPN mit einem belgischen Server und streamen Sie die WM-Spiele kostenlos auf dem niederländischsprachigen Sender VRToder dem französischsprachigen Sender RTBF.

WM 2026: VRT und RTBF sichern kostenlosen TV-Zugang in beiden Landessprachen Die öffentlich-rechtlichen Sender VRT und RTBF teilen sich in Belgien die Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

Diese Aufteilung auf zwei Sender gewährleistet eine umfassende, frei empfangbare Berichterstattung in beiden Hauptsprachen Belgiens.

Hier finden Sie eine Übersicht darüber, wie Sie das Turnier je nach Region und Sprache verfolgen können:

📺 Fernsehen & Streaming

Sender Zielgruppe VRT Niederländisch (Flandern) RTBF französischsprachig (Wallonien)

Da beide Sender öffentlich-rechtlich sind, sehen Fußballfans in ganz Belgien das gesamte Turnier 2026 kostenlos im Free-TV und sparen damit die Kosten für ein Premium-Abonnement.