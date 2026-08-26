Beim FC Bayern hat sich der Wind gedreht: Ein Angreifer könnte überraschend noch gehen

Wenige Tage vor dem Schließen des Transferfensters tauchen Wechselgerüchte um Angreifer Arijon Ibrahimovic vom Bundesligameister FC Bayern München auf.

Sky berichtet, dass mehrere Klubs, darunter auch zwei FCB-Konkurrenten aus der Bundesliga, ihre Fühler nach Ibrahimovic ausgestreckt hätten. Ziel: Eine Verpflichtung des 20-Jährigen noch in diesem Sommer.

Konkret sollen die Anfragen aus der Bundesliga von Werder Bremen und Union Berlin kommen, dabei geht es um mögliche Leihgeschäfte. Zwischen den Hanseaten und Ibrahimovic habe es dazu bereits Gespräche gegeben. Ebenfalls interessiert sei Atalanta Bergamo. Für den Serie-A-Klub sei auch ein Kauf vorstellbar.

Ein Abgang des Talents, das an der Säbener Straße noch bis 2028 unter Vertrag steht, käme nach den Entwicklungen des Sommers durchaus überraschend. Ibrahimovic ist nach insgesamt drei Leihen zu Frosinone Calcio, Lazio Rom und zum 1. FC Heidenheim fest für den Profikader von Cheftrainer Vincent Kompany eingeplant und soll erster Vertreter von Luis Diaz auf der linken Außenbahn sein. Dies verkündete der Rekordmeister gar vor einigen Wochen offiziell per Pressemitteilung.

Arijon Ibrahimovic wollte beim FC Bayern seine Chance "auf jeden Fall nutzen"

"Arijon kam bereits mit zwölf Jahren zum FC Bayern und hat seinen Weg über unseren Campus sowie gezielte Leihstationen Schritt für Schritt gemacht. Vor allem im vergangenen sehr guten Jahr in Heidenheim hat er persönlich viel gelernt, um jetzt bereit für den FC Bayern zu sein", ließ sich Sportdirektor Christoph Freund damals zitieren. "Seine Entwicklung steht beispielhaft für die Möglichkeiten, die wir unseren Talenten aufzeigen. Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern."

Ibrahimovic selbst meinte: "Ich freue mich riesig, dass ich die Chance bekomme, beim größten Klub der Welt spielen zu dürfen. Ich möchte meine Chance auf jeden Fall nutzen."





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Dieser Wind hat sich ein wenig gedreht, denn mittlerweile seien laut Sky sowohl der FCB als auch Ibrahimovic "offen" für einen Leihwechsel zu einem Klub, bei dem ihm mehr Spielpraxis winkt als in München.

Der deutsche U21-Nationalspieler debütierte Anfang 2023 im Alter von 17 Jahren unter Julian Nagelsmann für die Profis desFC Bayern. Es folgten drei weitere Einsätze und die besagten Leihen. Beim 2:1 Sieg der Roten im Supercup am vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund stand er in Kompanys Aufgebot, blieb aber ohne Einsatzzeit.