Die AC Mailand treibt ihre Bemühungen um Nicolo Tresoldi voran. Die Verpflichtung des Stürmers von Club Brügge soll bei den Rossoneri mittlerweile Chefsache sein, schreibt die Gazzetta dello Sport.

Demnach habe Klubbesitzer Gerry Cardinale bereits lange vor Tresoldis beeindruckendem Drei-Tore-Auftritt gegen Lokalrivale Inter in der Champions League vor einigen Tagen verfügt, dass die sportliche Leitung die Bedingungen eines möglichen Transfers abklopfen sollte. Anschließend habe es Kontakt zu Tresoldis Beratern gegeben, um wegen eines Deals vorzufühlen.

Cardinale wolle persönlich über die Fortschritte informiert werden. Offen sei allerdings, ob man im Januar oder erst im kommenden Sommer einen Anlauf auf eine Verpflichtung des 22-Jährigen unternehmen werden.

Milan verpflichtete erst vor wenigen Monaten den portugiesischen Nationalstürmer Goncalo Ramos für die vereinsinterne Rekordsumme von 74 Millionen Euro von PSG. Allerdings hat Ramos bislang die Erwartungen noch nicht erfüllt und ein weiterer torgefährlicher Spieler für den Angriff wird gesucht.

Tresoldi passt aufgrund seiner Charakteristika gut in das Anforderungsprofil. Die Mailänder wollen nach sportlich dürftigen Jahren wieder eine große Mannschaft aufbauen. Das Augenmerk beim aktuellen Tabellensechsten der Serie A liegt daher auf Spielern, die bereits über ein gewisses Niveau verfügen, gleichzeitig aber noch Entwicklungspotenzial haben. Dies wird Tresoldi in diversen Scoutingberichten bescheinigt, so die Gazzetta.

Wechsel Wechselgerüchte gibt es um Nicolo Tresoldi?

Eine Verpflichtung Tresoldis wäre allerdings keine günstige Angelegenheit. Brügge rief nach dem lukrativen Verkauf von Christos Tzolis an Arsenal im Sommer 35 Millionen Euro für Tresoldi auf. Mittlerweile soll er mehr als 50 Millionen Euro Ablöse kosten, heißt es.

Dazu kommt, dass sich Milan mit mehreren Mitbewerbern herumschlagen muss: Atletico Madrid gilt als heißer Interessent, auch Borussia Dortmund, der FC Barcelona sowie Tottenham Hotspur wurden mit ihm in Verbindung gebracht. Und auch Milans Lokalrivale Inter soll eine Verpflichtung prüfen.

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Womöglich können die Rossoneri im Poker um den begehrten Angreifer aber auf ein besonderes Faustpfand setzen: Tresoldi ist glühender Milan-Fan und will im Laufe seiner Karriere unbedingt im rot-schwarzen Trikot auflaufen, wie sein Vater Emanuele Tresoldi kürzlich verriet: "Er hat sich in Kaka, Inzaghi und Pato verliebt - und es war unmöglich, ihn davon abzubringen." Ein Wechsel zu Inter wäre daher schwierig: "Ich bin mir nicht sicher, ob er das akzeptieren würde. Seine Fan-Gefühle könnten da die Oberhand gewinnen. Sein Traum ist es, das Trikot der AC Mailand zu tragen."

Tresoldi stammt aus der Jugend von Hannover 96. Er wechselte vor der Saison 2025/26 für 7,5 Millionen Euro Ablöse nach Brügge. Dort gewann er unter anderem die belgische Meisterschaft. In 69 Partien für den Hauptstadtklub markierte er 32 Treffer und lieferte noch 9 Vorlagen. Sein Vertrag läuft bis 2029.

Die Frage nach seinem nächsten Klub, sollte er denn tatsächlich wechseln, ist nicht die einzige, die rund um Tresoldi aktuell interessiert: Mit Spannung wird auch seine Entscheidung erwartet, ob er lieber für das DFB-Team oder die Squadra Azzurra auflaufen möchte. Er fehlte zuletzt im 44-Mann-Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp, trat aber gleichzeitig für die deutsche U21 an, für die er in 27 Länderspielen schon 16 Tore erzielt hat. Eine Entscheidung über seine Nationalmannschaftszukunft will er erst nach der Junioren-Europameisterschaft im kommenden Sommer fällen. Wegen seiner argentinischen Mutter wäre er zudem noch für die Albiceleste einsatzberechtigt.