Bei einem Torjubel verletzte er sich schwer: Trauert der BVB einem geplatzten Wunschtransfer noch lange nach?

Besonders frühzeitig war die Sache nicht unbedingt erledigt, aber Hector Fort wird womöglich trotzdem etwas erleichtert gewesen sein. Noch im Vorjahr musste er bis wenige Stunden vor Schließung des Sommertransferfensters warten, ehe sein Leihgeschäft zum FC Elche perfekt war. Real Sociedad hat sich nun etwas mehr beeilt - dreiTage vor Fristende machte der Klub aus dem baskischen San Sebastian den 8,5 Millionen Euro teuren Deal für den Rechtsverteidiger perfekt.

Für Fort endet damit nach 13 Jahren das Kapitel FC Barcelona, das er im zarten Alter von sieben Jahren begonnen hatte. Die Katalanen teilten Fort zuvor mit, dass er nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen soll, um einen Abgang nicht zu gefährden. Das muss für Fort nicht einfach gewesen sein, dem Vernehmen nach verlässt er Barca nur schweren Herzens.

Doch die sportliche Perspektive unter Trainer Hansi Flick war einfach nicht mehr gegeben. Der hatte zuletzt noch einmal Werbung für Fort gemacht, der auch bei Borussia Dortmund schon seit langer Zeit auf dem Zettel stand. Der BVB zog im Rennen mit Sociedad nun aber den Kürzeren. "Hector ist ein talentierter Spieler. Er ist sehr schnell und verfügt zudem über hohe technische Qualität. Ich glaube, die vergangene Saison bei Elche war sehr wertvoll für ihn", sagte Flick.

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Hector Fort: Letztes Spiel über 90 Minuten vor über 15 Monaten

Fort hatte in Barcelona eine ambivalente Zeit, wie so viele Talente aus der Nachwuchsschmiede La Masia. In der Saison 2023/24 feierte er im Dezember sein Profidebüt unter dem damaligen Coach Xavi Hernandez. In derselben Spielzeit also, in der auch seine Akademiekompagnons Lamine Yamal, Pau Cubarsi und Fermin Lopez erstmals oben mitspielten.

Fort, der aus dem Stadtbezirk Les Corts stammt, erhielt damals zehn Spiele. Sechsmal stand er in der Anfangself. Als dann Flick zur anschließenden Saison übernahm, verdoppelte sich die Anzahl seiner Einsätzen. Fort avancierte zu einem soliden Backup, der durchschnittlich 32 Minuten pro Partie kickte und fünfmal in der Startelf auflief. Aus dieser Zeit stammt auch die letzte Begegnung, in der er über die gesamte Spieldauer auf dem Platz stand. Das war bei einem 2:1-Auswärtssieg am 3. Mai 2025 gegen Valladolid.

Sociedad bekommt somit einen Profi, der keinen besonders großen Spielrhythmus hat. 638 Minuten waren es 2024/25 für Barca, 623 im Vorjahr für Elche.

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Wie verlief der Start von Hector Fort beim FC Elche?

Man muss sich aber von den bloßen Statistiken lösen, um Forts Leihe an die Ostküste Spaniens zu bewerten. Der einmalige U20-Nationalspieler Spaniens erwischte kurz nach seinem Wechsel am Deadline Day keinen optimalen Start. Nach drei Partien schlug eine Muskelverletzung zu, die ihn letztlich sechs Wochen zum Zuschauen verdammte.

Fort, durch dessen Abgang Barca Roony Bardghji bei La Liga registrieren konnte, kam aber bärenstark zurück. Bis zum Winter deutete er seine Fähigkeiten als rechter Schienenspieler vor einer Dreierkette mehr als an.

Gerade im Dezember war Fort stark in Form. Mit einem Treffer in der 117. Minute schoss er Elche in der Copa del Rey ins Sechzehntelfinale, nur um vier Tage später beim 3:0 gegen Girona zwei Treffer vorzubereiten. Als Fort nach der Partie vom Platz ging, feierten ihn die Fans im Estadio Manuel Martinez Valero mit Standing Ovations. "Es ist uns gelungen, ein sehr hohes Leistungsniveau aus ihm herauszukitzeln. Wir sind sehr zufrieden, denn er spielt außergewöhnlich gut", lobte anschließend Trainer Eder Sarabia.

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Hector Fort: Vier Monate Pause nach Verletzung beim Torjubel

Doch im letzten Spiel des Jahres 2025 folgte für Fort der große Schock. Nach sechs Minuten hatte er nach einer herausragenden Einzelleistung das sehenswerte 1:0 gegen Rayo Vallecano geschossen. Beim anschließenden Torjubel prallte Fort jedoch auf Gegenspieler Nobel Mendy, flog zu Boden und kugelte sich extrem unglücklich die linke Schulter aus.

Zwei Tage vor Silvester wurde er vom medizinischen Stab des FC Barcelona operiert - und feierte erst vier Monate später sein Comeback. 15 Partien lang fehlte Fort, nur zwei davon konnte das abstiegsbedrohte Elche gewinnen.

Vor seiner Startelfrückkehr Ende April reflektierte er die schwerste Verletzung seiner bisherigen Laufbahn, die er als "kalte Dusche" bezeichnete. "Es waren lange Monate. Letztlich passieren Dinge dann, wenn man am wenigsten damit rechnet oder wenn man sich gerade in Topform fühlt. Ich musste die Situation so schnell wie möglich akzeptieren", sagte Fort.

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Wie oft kam Hector Fort für den FC Elche zum Einsatz?

Am Ende gelang Elche hauchdünn der Klassenerhalt. 17 Partien spielte Fort für den Klub, durchschnittlich kam er 36 Minuten zum Einsatz. Fünf Torbeteiligungen bei nur acht Startelfnominierungen sind durchaus vorzeigbar.

Ein Transfer von Fort hätte beim BVB die Lücke geschlossen, die hinten rechts nach dem Leih-Abgang von Yan Couto zu Como 1907 auch weiterhin noch klafft. Der verpasste Wechsel ist somit ein Rückschlag für die Dortmunder, die angesichts der schweren Verletzung von Neuzugang Giannis Konstantelias ihre Transferbemühungen wohl bis Fristende ausdehnen müssen.

Fort wäre als klarer Herausforderer nach Deutschland gekommen und hätte Zeit benötigt, um sich an das Niveau und den hohen Rhythmus zu gewöhnen. Dieser Schritt dürfte in seinem Heimatland nun leichter zu bewerkstelligen sein.

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Hector Fort: Das sind seine Stärken und Schwächen

Was Fort La Real geben kann, ist nicht die eine große Stärke, die besonders heraussticht. Er ist natürlich längst nicht frei von Schwächen, hat aber gute sportliche wie physische Anlagen dafür, ein kompletter Rechtsverteidiger zu werden. Zudem ist er auch auf der linken Seite einsetzbar.

In Sarabias Ballbesitzsystem agierte Fort nicht ausschließlich als klassischer, starrer Außenverteidiger breit am Flügel, sondern rückte regelmäßig variabel in den Halbraum auf. Durch seine erstklassige La-Masia-Ausbildung bringt er eine hohe technische Qualität mit, kann den Ball gut kontrollieren, ist sicher im Kombinieren und spielintelligent.

Sein Defensivspiel fällt im Vergleich zu seinen offensiven Stärken nicht deutlich ab, doch dort besitzt Fort noch das größte Entwicklungspotenzial. Gerade in den direkten Duellen muss er noch aggressiver zupacken und Stabilität auch gegen Spieler beweisen, die ihm gegenüber Tempovorteile besitzen. Bei der Präzision seiner Flanken hätte er sich in Dortmund von Vorjahres-Assistkönig Julian Ryerson noch etwas abschauen können.

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Hector Fort: Wird sich der BVB noch ärgern?

Mit der Verpflichtung des Spaniers schließt Sociedad, das wegen eines Kreuzbandrisses noch lange auf Ex-Bayern-Spieler Alvaro Odriozola verzichten muss, eine wichtige Lücke im Kader mit einem spannenden Spielerprofil.

Mit seiner taktischen Flexibilität und feinen Technik bringt er die Werkzeuge mit, die die Mannschaft angesichts der Dreifachbelastung verstärken dürften. Zeigt er im weiß-blauen Trikot jene Klasse, die er in Elche vor seiner Verletzung aufblitzen ließ, könnte sich der BVB noch ärgern, Fort nicht bekommen zu haben.

Hector Fort: Seine Profikarriere im Überblick