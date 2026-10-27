Bei der WM war er in aller Munde: Juventus will wohl Woltemade-Konkurrenten holen

Nick Woltemade könnte im Winter namhafte Konkurrenz im Sturm des italienischen Rekordmeisters Juventus bekommen.

Die Turiner Tuttosport berichtet, dass US-Nationalspieler Folarin Balogun von der AS Monaco der Top-Kandidat für den Angriff der Bianconeri im nächsten Transferfenster sei. Der 25-Jährige steht beim Tabellenvierten der Ligue 1 auf dem Abstellgleis, nachdem sein Transfer zum FC Everton im Sommer am Deadline Day platzte. Damals hatten sich die Vereine auf eine Ablöse von rund 48 Millionen Euro geeinigt, bekamen den Papierkram aber nicht rechtzeitig geregelt. Anschließend gab es Schuldzuweisungen von beiden Vereinen in beide Richtungen.

Balogun kam seitdem unter Trainer Filipe Luis nur zu mageren 71 Einsatzminuten in vier Partien. Bei den Monegassen ist im Angriff dagegen aktuell der stark aufspielende deutsche Junioren-Nationalspieler Paris Brunner in aller Munde.

Dies war Balogun im Sommer während der Weltmeisterschaft auch. Allerdings auf unterschiedliche Arten und Weisen: Zunächst sammelte er vier Scorerpunkte in drei Partien, dann geriet er mitten in das Theater um seine auf dubiose Art und Weise zurückgenommene Sperre für das Achtelfinale gegen Belgien (1:4).

Balogun wurde in der Jugend des FC Arsenal ausgebildet. Dort schaffte er den Durchbruch bei den Profis allerdings nicht. Nach einer erfolgreichen, einjährigen Leihe zu Stade Reims wechselte er 2023 für 30 Millionen Euro Ablöse nach Monaco. Dort steht Balogun noch bis 2028 unter Vertrag.

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Eine Ablöse in Everton-Regionen möchte Juve vermutlich nicht stemmen, allerdings hofft man dort laut Tuttosport darauf, dass die guten Beziehungen zu Baloguns Berater Jorge Mendes sich im Werben auszahlen.

Seit geraumer Zeit werden angesichts der Offensivprobleme in der Serie A (Juve steht als Tabellensiebter bei mageren elf Toren in acht Spielen) neue Angreifer bei der Alten Dame gehandelt. So sind beispielsweise auch Frosinones Antonio Raimondo und Alexander Sörloth von Atletico Madrid als Neuzugänge im Gespräch.

Im Sommer holte Juventus Nick Woltemade auf Leihbasis für ein Jahr von Newcastle United. Der ehemalige Stuttgarter hat bislang noch nicht eingeschlagen. Lange sträubte sich Cheftrainer Luciano Spalletti regelrecht, ihn in der Serie A von Anfang an gemeinsam mit Randal Kolo Muani im Sturm aufzustellen. So bleibt Woltemade meist nur die Rolle des Jokers. Immerhin: Beim 2:0-Auswärtssieg in Lecce am vergangenen Wochenende durfte der 24-Jährige über die vollen 90 Minuten ran.

Wie ist Nick Woltemades Bilanz bei Juventus?

Woltemade ist in der Liga noch ohne Torbeteiligung. In der Europa League sammelte er in drei Partien drei Tore und eine Vorlage.

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Die Gazzetta dello Sport schrieb Anfang Oktober bereits, ein Verbleib Woltemades über den Sommer 2027 hinaus sei unrealistisch. Für die kommende Saison sei der Niederländer Brian Brobbey vom AFC Sunderland der Wunschspieler Spallettis.



