Bayern-Star Harry Kane sieht in der Champions League einen klaren Favoriten

Für Bayern Münchens Starstürmer Harry Kane ist Titelverteidiger PSG der erste Anwärter auf den Gewinn der Champions League in der neuen Saison.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft sagte der Marca mit Blick auf die Aussichten in der Königsklasse: "Ich glaube, PSG ist der Topfavorit. Sie haben den Titel jetzt zwei Jahre in Folge gewonnen. Dahinter gibt es Teams wie Bayern, Arsenal, Real Madrid und Barcelona. Alle großen Klubs werden in der Verlosung sein."

Auf dem Weg zum Triumph in der Vorsaison räumte Paris Saint-Germain im Halbfinale nach einem epischen Hinspiel im Parc des Princes (5:4) Kanes Bayern aus dem Weg. Die Saison 2025/26 sei inzwischen abgehakt: "Ich finde, wir hatten eine wirklich gute Saison in Europa. Wir haben gegen eine tolle PSG-Mannschaft knapp verloren. Diese Dinge muss man manchmal akzeptieren und nach vorne schauen", so Kane.

Er selbst absolvierte eine herausragende Saison in der Champions League und erzielte in 13 Spielen 14 Treffer. Das bedeutete in der Torjägerliste Platz zwei. Einzig Reals Kylian Mbappe war mit 15 Treffern in elf Einsätzen noch erfolgreicher.

Kane lässt keinen Zweifel daran, dass der Gewinn des Henkelpotts für ihn das große Ziel bleibt. "Es geht darum weiterzumachen und zu kämpfen. Die Champions League ist eines unserer großen Ziele. Wir sind bereit, hart dafür zu arbeiten und dann schauen wir, was dabei herauskommt." Allerdings sei der prestigeträchtigste Klubwettbewerb Europas eben auch "eine einzigartige und große Herausforderung". Man befinde sich zu Beginn der Saison gewissermaßen "am Fuße eines Bergs".

Am Donnerstagabend (ab 18 Uhr im Liveticker) wird im Grimaldi-Forum in Monaco die Ligaphase für die neue CL-Saison ausgelost. Die Bayern befinden sich an der Seite weiterer Schwergewichte wie Real, Manchester City und Liverpool im ersten von vier Lostöpfen. Acht Gegner werden jeder Mannschaft zugelost, sie bestreiten dann jeweils vier Heim- und Auswärtspartien.

Der erste Spieltag wird vom 8. bis 10. September ausgetragen. Vorher steht für den FC Bayern unter anderem noch der Saisonstart in der Bundesliga auf dem Programm. Der Titelverteidiger eröffnet die Spielzeit am Freitagabend in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart, einen weiteren Champions-League-Teilnehmer.