Bayern-Star Harry Kane pulverisiert gegen Union einen Bundesligarekord

Der englische Nationalmannschaftskapitän markierte im Bundesligaspiel des FCB per Strafstoß in der 39. Spielminute den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. Für Kane war es der 100. Treffer im deutschen Oberhaus. Schneller als Kane erreichte diese Marke niemand.

Der 33-Jährige benötigte nur 98 Partien, um sein Torkonto in den dreistelligen Bereich zu schrauben. Die Bestmarke in dieser Disziplin hielt zuvor der ehemalige Kölner Dieter Müller, der 129 Begegnungen brauchte, ehe er am 25. September 1977 in der Bundesliga die 100-Tore Marke knackte.

Bis zu seinem Tor war Kane im Duell mit den Berlinern kaum in Erscheinung getreten und im Sechzehner abgemeldet. Seinen Elfmeter jagte er mit dem neunten Ballkontakt wuchtig und unhaltbar für Keeper Frederik Rönnow ins linke, obere Eck. Es war am vierten Spieltag der zweite Saisontreffer des Torschützenkönigs der vergangenen drei Spielzeiten.

Wie viele Tore hat Harry Kane für den FC Bayern erzielt?

Insgesamt erzielte Kane seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 in 154 Spielen für die Bayern 151 Tore. In der ewigen Torschützenliste des Rekordmeisters liegt der 33-Jährige damit schon jetzt auf dem siebten Rang.

Dem Strafstoß war ein Foulspiel von Unions Linksverteidiger Tom Rothe an Bayern-Rechtsaußen Michael Olise vorangegangen. Die beiden lieferten sich eine ganze Reihe an Zweikämpfen. In besagtem stieg der ehemalige Dortmunder Olise nach einem kurzen Wackler auf den Fuß und folgerichtig zeigte Schiedsrichter Benjamin Brand auf den Punkt.

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Neben Kane trafen im ersten Durchgang gegen überfordete Gäste in der Allianz Arena auch Jamal Musiala (18.) und Olise (43.). Beide netzten jeweils sehenswert. Kanes Torhunger war indes noch nicht gestillt und kurz nach Wiederanpfiff nickte er eine butterweiche Olise-Flanke aus kurzer Distanz zum 4:0 ein (54.).

Der eingewechselte Ismael Saibari (70.) und erneut Olise per Doppelpack (73., 76.) schraubten das Resultat gar auf 7:0 in die Höhe.