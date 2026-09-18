Bayern-Star Harry Kane pulverisiert gegen Union einen Bundesligarekord

Bayern Münchens Starstürmer Harry Kane hat seiner illustren Rekordsammlung eine weitere Bestmarke hinzugefügt.
Der englische Nationalmannschaftskapitän markierte im Bundesligaspiel des FCB per Strafstoß in der 39. Spielminute den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. Für Kane war es der 100. Treffer im deutschen Oberhaus. Schneller als Kane erreichte diese Marke niemand.
Der 33-Jährige benötigte nur 98 Partien, um sein Torkonto in den dreistelligen Bereich zu schrauben. Die Bestmarke in dieser Disziplin hielt zuvor der ehemalige Kölner Dieter Müller, der 129 Begegnungen brauchte, ehe er am 25. September 1977 in der Bundesliga die 100-Tore Marke knackte.
Bis zu seinem Tor war Kane im Duell mit den Berlinern kaum in Erscheinung getreten und im Sechzehner abgemeldet. Seinen Elfmeter jagte er mit dem neunten Ballkontakt wuchtig und unhaltbar für Keeper Frederik Rönnow ins linke, obere Eck. Es war am vierten Spieltag der zweite Saisontreffer des Torschützenkönigs der vergangenen drei Spielzeiten.
Wie viele Tore hat Harry Kane für den FC Bayern erzielt?
Insgesamt erzielte Kane seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 in 154 Spielen für die Bayern 151 Tore. In der ewigen Torschützenliste des Rekordmeisters liegt der 33-Jährige damit schon jetzt auf dem siebten Rang.
Dem Strafstoß war ein Foulspiel von Unions Linksverteidiger Tom Rothe an Bayern-Rechtsaußen Michael Olise vorangegangen. Die beiden lieferten sich eine ganze Reihe an Zweikämpfen. In besagtem stieg der ehemalige Dortmunder Olise nach einem kurzen Wackler auf den Fuß und folgerichtig zeigte Schiedsrichter Benjamin Brand auf den Punkt.
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Neben Kane trafen im ersten Durchgang gegen überfordete Gäste in der Allianz Arena auch Jamal Musiala (18.) und Olise (43.). Beide netzten jeweils sehenswert. Kanes Torhunger war indes noch nicht gestillt und kurz nach Wiederanpfiff nickte er eine butterweiche Olise-Flanke aus kurzer Distanz zum 4:0 ein (54.).
Der eingewechselte Ismael Saibari (70.) und erneut Olise per Doppelpack (73., 76.) schraubten das Resultat gar auf 7:0 in die Höhe.
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Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.
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