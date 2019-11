FC Bayern München, News und Gerüchte: Seitenhieb gegen Niko Kovac, Rolle im Profikader für Adrian Fein

Konkurrenz bei Emre Can, Perspektive für Adrian Fein und eine starke Bilanz von Hansi Flick. Die FCB-News.

Bayern München hat seinen Aufwärtstrend auch am 12. Spieltag der mit einem Sieg bei fortgesetzt. Es war der dritte Sieg im dritten Spiel unter Kovac-Nachfolger Hansi Flick. Einzig Carlo Ancelotti startete noch erfolgreicher in eine Amtszeit bei den Roten.

Während die Münchner offenbar für die kommende Saison mit dem ausgeliehen Adrian Fein für ihren Profikader planen, gibt es beim angeblichen Interesse an Emre Can zahlreiche Mitbewerber.

Und in der Trainerfrage hat sich Andries Jonker zu Wort gemeldet - und einen Landsmann empfohlen.

Der am Sonntag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Bayern München plant kommende Saison wohl mit HSV-Leihspieler Adrian Fein

Der FC Bayern München plant in der kommenden Saison offenbar mit Mittelfeldspieler Adrian Fein, der aktuell noch an den Hamburger SV ausgeliehen ist. "Adrian für mich so weit, dass er auch bei unseren Profis eine Rolle spielen kann", erklärte Holger Seitz, Mitglied der Leitung des FCB-Nachwuchsleistungszentrums, in der tz .

Der heute 20-jährige Fein spielt seit 2006 für den deutschen Rekordmeister und durchlief sämtliche Jugendmannschaften, ehe er in der Saison 2018/19 an ausgeliehen wurde und in der aktuellen Saison an den HSV.

Dort wusste er bislang voll zu überzeugen, das weiß auch Seitz. "Den HSV ohne Adrian Fein könnte man sich aktuell nicht vorstellen, weil er dort so eine dominante Rolle hat", erklärte der ehemalige U23-Coach der Bayern.

FC Bayern watscht Düsseldorf ab: Ein subtiler Seitenhieb gegen Niko Kovac

Nach dem überzeugenden 4:0 in Düsseldorf nannten die Bayern-Protagonisten die Gründe für den Aufschwung – und kritisierten indirekt Niko Kovac.

Rückkehr von Emre Can zu Bayern München? Es gibt Konkurrenz

Der spanische Erstligist Real Betis hat offenbar als erster Klub ein Angebot für Mittelfeldspieler Emre Can von Juventus Turin abgegeben. Wie Calciomercato berichtet, kommt ein Wechsel nach Sevilla für Can aber nicht in Frage.

Die Hauptkandidaten seien deshalb weiterhin der , der den deutschen Nationalspieler möglicherweise mit Ivan Rakitic verrechnen könnte, sowie und der FC Bayern München.

Die Bild hatte zuletzt außerdem berichtet, dass auch Interesse an Can bekundet hat. Der Ex-Liverpooler wird die Alte Dame im Winter höchstwahrscheinlich verlassen.

Bayerns Interimstrainer Hansi Flick: "Gezeigt, was wir uns vorgenommen haben"

Ex-Trainer Andries Jonker rät Bayern München zu Erik ten Hag

Andries Jonker, ehemaliger Co- und Interimstrainer des FC Bayern München, hat sich zur Trainerdebatte beim FCB geäußert und sich dabei auch für seinen Landsmann Erik ten Hag stark gemacht. Dabei zog er den Vergleich zu PSG-Trainer Thomas Tuchel und attestierte dem Ajax-Coach ein klareres Konzept.

"Tuchel ist Deutscher, er kennt die Bedeutung des FC Bayern. Er hat in Dortmund gut gearbeitet, die Auslandserfahrung in Paris hat ihn besser gemacht", erklärte Jonker im Interview mit Sky , sprach sich jedoch für seinen Landsmann aus: "Mit ten Hag käme das Konzept rein, mit Tuchel vielleicht kein ganz klares Konzept, aber vielleicht der Erfolg. Der Weg mit ten Hag ist mit Sicherheit schwieriger."

Der 57-Jährige stellte jedoch auch klar, dass ten Hag genügend Zeit bräuchte, um seine Spielidee beim Rekordmeister zu etablieren: "Eriks Art zu spielen braucht Erklärung, Zusammenarbeit und Übung: Offensivfußball, Pressing in der gegnerischen Hälfte. Das ist viel schwieriger als nur dafür zu sorgen, dass deine Mannschaft organisiert ist und deine individuell fähigen Spieler das Spiel entscheiden."

Darum setzte Hansi Flick nicht auf Thiago und Coutinho

Interimstrainer Hansi Flick hat erklärt, wieso die beiden Mittelfeldstars Thiago und Coutinho sich in den beiden ersten Spielen unter seiner Regie jeweils mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen mussten. Deutlich sagte Flick, dass er von den beiden Edeltechnikern in der Rückwärtsbewegung mehr erwartet.

Der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw führte aus: "Wir haben unseren Spielstil verändert, nach vorne verteidigt. Ich brauchte dafür Spieler, die gegen den Ball einen Tick besser sind." Er habe das den beiden Ex-Barca-Stars so auch kommuniziert: "Man muss den Spielern offen und ehrlich sagen, warum sie nicht spielen und was man von ihnen erwartet. Ich will niemandem etwas vorgaukeln."

Rückkehr zum FC Bayern? Pep Guardiola will bei bleiben

Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat allen Wechselgerüchten eine Absage erteilt und will auch weiterhin für die Cityzens arbeiten. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied aus dem Etihad Stadium gegeben.

"Warum sollten die Leute denken, dass ich hier nicht glücklich bin?", fragte der Spanier auf einer Pressekonferenz. "Weil wir in Anfield oder drei Saisonspiele verloren haben? Es ist lächerlich, deshalb zu behaupten, ich sei unglücklich oder unzufrieden."

Nach der Entlassung von Niko Kovac beim FC Bayern München wurde Guardiola als möglicher Kandidat gehandelt. "Der Moment an dem ich gehen werde, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine Mannschaft nicht mehr erreiche und sie mir nicht mehr folgt", bekräftigte Guardiola. "Aber das Gefühl habe ich nicht. Vielleicht sagen die Spieler genau das Gegenteil, aber ich habe nicht das Gefühl."

Fortuna Düsseldorf vs. Bayern München: So läuft die Übertragung

Der FC Bayern München muss nach der Länderspielpause seine Koffer packen und seine Visitenkarte bei Fortuna Düsseldorf abgeben. Am Samstag wird das Duell um 15.30 Uhr angepfiffen.

Bayern-Kandidat Mauricio Pochettino: Mega-Klausel im Tottenham-Vertrag?

Der bei Tottenham Hotspur kürzlich entlassene Mauricio Pochettino gilt als möglicher Trainerkandidat beim FC Bayern München. Doch der ehemalige Spurs-Coach scheint ein Detail in seinem Vertrag mit den Londonern zu besitzen, das einen frühzeitigen Wechsel erschweren könnte.

Wie Sky Sports News berichtet, soll Pochettino eine Klausel in seinem Arbeitsvertrag bei den Spurs haben, die ihm nach der Entlassung bis zu 14,5 Millionen Euro bringen könne.

Dieser Betrag werde in Raten fällig, so der Bericht. Das Problem für Pochettino: Sollte der Argentinier innerhalb einer Periode von drei bis sechs Monaten zu einem neuen Klub gehen, würden die restlichen Zahlungen verfallen.