Bericht: Betis Sevilla gibt Angebot für Juventus' Emre Can ab

Emre Can steht vor dem Absprung bei Juventus Turin, mit Betis Sevilla hat nun offenbar der erste Klub ein Angebot für den Januar abgegeben.

Der spanische Erstligist hat offenbar als erster Klub ein Angebot für Mittelfeldspieler Emre Can von abgegeben. Wie Calciomercato berichtet, kommt ein Wechsel nach Sevilla für Can aber nicht in Frage.

Die Hauptkandidaten seien deshalb weiterhin der , der den deutschen Nationalspieler möglicherweise mit Ivan Rakitic verrechnen könnte, sowie und der .

Auch BVB bei Emre Can im Rennen?

Die Bild hatte zuletzt außerdem berichtet, dass auch Borussia Dortmund Interesse an Can bekundet hat. Der Ex-Liverpooler wird die Alte Dame im Winter höchstwahrscheinlich verlassen.

Der Vertrag des 25-Jährigen beim italienischen Serienmeister läuft noch bis 2022, unter Trainer Maurizio Sarri spielt Can aber nur eine Nebenrolle und wurde nicht in den Kader für die Champions League berufen.