FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB bereitet offenbar Pochettino-Deal vor, Lob für Lewandowski

Mauricio Pochettino gilt offenbar als Kandidat für den Trainerjob beim Rekordmeister. Nun soll angeblich ein Deal vorbereitet werden. Die FCB-News.

Bei Tottenham entlassen, bei Bayern angeblich Kandidat auf den Trainerposten: Mauricio Pochettino beherrscht die Schlagzeilen der letzten Tage. Nun sollen die Bayern-Bosse einen Deal mit dem Argentinier vorbereiten. Aber auch Thomas Tuchel ist scheinbar noch im Rennen um die Kovac-Nachfolge.

Außerdem: Gladbachs Sportdirektor Max Eberl äußert sich zu Bayerns Michael Cuisance, Hummels adelt Lewandowski und die Bayern können sich wohl Hoffnungen auf einen Haaland-Transfer machen.

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

FCB: Bayern bereiten offenbar Pochettino-Deal vor

Nach der Entlassung von Mauricio Pochettino bei den am Dienstag, kursieren Gerüchte um ein mögliches Engagement des Argentiniers beim FC Bayern. Nun sollen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters wohl die Verpflichtung des 47-Jährigen vorbereiten.

Hasan Salihamidzic und Karl-Heinz Rummenigge sollen sich laut der Bild am Mittwoch mit Bayerns internationalem Chef-Vermittler Giovanni Branchini getroffen haben. Dieser war an den Transfers von Guardiola und Ancelotti beteiligt.

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll sich bereits nach dem Audi-Cup zu Gesprächen mit Pochettini getroffen haben und auch Karl-Heinz-Rummenigge war nach dem 7:2-Erfolgs der Bayern bei den Spurs positiv auf den Ex-Trainer des letztjährigen Champions-League-Finalisten zu sprechen.

FC Bayerns Trainersuche: FCB-Bosse halten wohl Kontakt zu Thomas Tuchel

Der FC Bayern München hält bei seiner Trainersuche offenbar weiter Kontakt zu Thomas Tuchel. Das berichtet der kicker, der sich dabei auf das Umfeld von Tuchel beruft.

Der 46-Jährige war bereits 2018 ein Kandidat beim FC Bayern. Tuchel übernahm damals jedoch , wo er noch bis 2021 unter Vertrag steht, und Niko Kovac wurde Bayern-Trainer.

Nach der Entlassung des Kroaten Anfang November sollen die Bayern nach Angaben von Sky wieder Kontakt zu Tuchel aufgenommen haben. Der ehemalige Coach von lehnte einen vorzeitigen Wechsel offenbar erstmal ab. Er macht seine Zukunft wohl vom Abschneiden mit PSG in dieser Saison abhängig.

FC Bayern: Erling Haaland offenbar mit Ausstiegsklausel in Salzburg

Shootingstar Erling Haaland von RB Salzburg hat offenbar eine vertraglich festgeschriebene Ablösesumme, die sich auf lediglich 30 Millionen Euro beläuft. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch.

Zuletzt hatte ESPN noch berichtet, dass der aufgrund der von Salzburg angeblich geforderten 100 Millionen Euro bezüglich seiner Transferbemühungen abgeschreckt worden sei. Allerdings dementierte bereits Alf-Inge Haaland, Vater und Berater des begehrten Sturmjuwels, etwaige Forderungen bereits umgehend.

Durch die festgeschriebene Ablösesumme dürfen sich aber auch zwei deutsche Klubs durchaus Hoffnungen auf einen Transfer machen, weil dadurch ein Wettbieten mit den finanziell stärkeren Klubs aus zumindest in Sachen Ablösesumme nicht zur Diskussion steht. Neben dem FC Bayern München, der den Norweger nach kicker-Angaben bereits 2017 an die Isar lotsen wollte und nun erneut Interesse haben soll, spekuliert auch auf ein RB-internes Transfergeschäft.

BVB-Verteidiger Mats Hummels lobt Bayern-Stürmer Robert Lewandowski: "Bester Spieler der "

BVB-Rückkehrer Mats Hummels hat Bayern-Star Robert Lewandowski in höchsten Tönen gelobt. Auf die Frage, wer in seinen Augen der talentierteste oder auch beste Spieler der Liga sei, antwortete der Weltmeister von 2014 im Interview mit bundesliga.de: "Aktuell ist Lewy der Beste. Ich glaube, da gibt es kaum andere Meinungen."

Es sei schwer mit dem mitzuhalten, so der 30 Jahre alte ehemalige Nationalspieler. "Wenn einer Jahr für Jahr so liefert und so viele Tore schießt, ist es schwer da mitzuhalten", erklärte Hummels und schob nach: "Er ist außerdem immer gesund, fit und ein absoluter Profi."

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl über FC-Bayern-Neuzugang Michael Cuisance: "Er wäre besser hier geblieben"

Max Eberl hat den Wechsel von Michael Cuisance zum FC Bayern München aus Gladbacher Sicht erklärt. Der Sportdirektor des Bundesliga-Tabellenführers wäre an Cuisances Stelle in Mönchengladbach geblieben.

"Das haben wir ihm drei Monate gesagt, dass er besser hier geblieben wäre, da er in Gladbach einen Verein gefunden hatte, wo er sich entwickeln kann", sagte Eberl im Interview mit Sport1.

Cuisance kam bisher auf zwei Kurzeinsätze für die Bayern-Profis. An mehr Minuten für den deutschen Rekordmeister ist aktuell nicht zu denken. Stattdessen kommt Cuisance vermehrt in der für die zweite Mannschaft der Münchner zum Einsatz.

FC Bayern München verlängert mit Torhüter Christian Früchtl bis 2022

Der FC Bayern München hat seinen Vertrag mit Torhüter Christian Früchtl vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Dies gab der deutsche Rekordmeister am Mittwochvormittag bekannt.

"Christian ist ein echter Bayer und hier im Verein groß geworden. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er hat sich kontinuierlich weiterentwickelt - das wollen wir gemeinsam fortsetzen", so Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Früchtl wechselte vor fünf Jahren aus Deggendorf in die Jugend der Bayern, wartet aber noch weiter auf seinen ersten Einsatz in der Bundesliga. Aktuell hütet der 19-Jährige das Tor der Bayern-Amateure in der 3. Liga.

Javi Martinez zurück zu ?

Verlässt Javi Martinez den FC Bayern München? Laut des baskischen TV-Senders ETB arbeitet Athletic Bilbao erneut an einer Rückholaktion des Defensivspielers, wobei die Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister bereits laufen sollen.

Als Ablöse für den 31-Jährigen steht demnach eine Summe von rund 10 Millionen Euro im Raum. Bereits im vergangenen Sommer gab es Gerüchte, wonach Martinez zu seinem Ex-Klub zurückkehren könnte.

FCB-Gerücht: Pochettino Trainerkandidat in München?

Mauricio Pochettino dürfte nach seiner Entlassung bei Tottenham heiß begehrt sein, womöglich auch beim FC Bayern. Der Argentinier wurde schon mehrfach mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Nach Sport1 -Informationen habe sich Hasan Salihamidzic während des Audi-Cups in München sogar mit Pochettino zu einem Gespräch getroffen.

"Ich weiß nicht, ob er ein Kandidat für uns ist. Er hat mit Tottenham über Jahre Druck gemacht. [...] Er ist ohne Frage ein Top-Trainer", sagte Joshua Kimmich nach dem 6:1-Sieg des DFB-Teams über Nordirland .