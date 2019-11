FC Bayern München, News und Gerüchte: Leroy Sane macht Fortschritte, Sven Ulreich vermisst Einsätze in der Bundesliga

Leroy Sane macht Fortschritte, Mauricio Pochettino ist im Gespräch und Sven Ulreich würde gerne mehr spielen. Die FCB-News.

Bayern München trifft nach der Länderspielpause am 12. Spieltag der auf . Auf der Bank der Roten wird weiter Hansi Flick sitzen - trotz der neuen Gerüchte um Mauricio Pochettino und Thomas Tuchel.

Während es aus Manchester gute Nachrichten von Transferkandidat Leroy Sane gibt, vermisst Manuel Neuers Vertreter Sven Ulreich Einsätze im deutschen Oberhaus.

Ab jetzt läuft die Vorbereitung auf Düsseldorf! 💪 #packmas — (@FCBayern) 21. November 2019

Der FC Bayern München am Freitag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Bayern-Kandidat Leroy Sane: ManCity hofft auf Comeback im Februar

Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City macht nach seiner Kreuzbandverletzung im rechten Knie Fortschritte Richtung Comeback. Nach Informationen von Goal und SPOX kehrte der 23-Jährige nach Manchester zurück, um bei City weiter an seiner Genesung zu arbeiten.

Sane war nach der schweren Blessur, die er im August im Community Shield gegen Liverpool erlitten hatte , bereits in Österreich erfolgreich operiert worden. Anschließend hatte er mit City-Mitarbeitern in Los Angeles einen Großteil seiner Reha absolviert.

Nachdem die Ärzte mit seinen Fortschritten zufrieden waren, hoffen die Cityzens nun auf ein Comeback Sanes zu den im Februar beginnenden K.o.-Spielen der .

Sanes fortschreitende Genesung wird auch beim FC Bayern München mit Interesse verfolgt. Die Knieverletzung beendete im Sommer das intensive Werben des FCB um den ehemaligen Schalker. Nun will der deutsche Rekordmeister offenbar einen erneuten Anlauf in Sachen Sane-Transfer starten.

Friedhelm Funkel verteidigt Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac: "Häufig zu Unrecht kritisiert worden"

Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel hat den ehemaligen Bayern-Coach Niko Kovac in Schutz genommen. "Niko ist viel zu häufig zu Unrecht kritisiert worden", sagte Funkel vor dem Duell mit dem Rekordmeister am Samstag in einem Interview mit der Abendzeitung .

Die Mannschaft der Münchner sei laut Funkel ebenfalls in der Pflicht gewesen und habe es nicht hinbekommen. "Das war nicht gerecht. Ich habe bewundert, wie ruhig er geblieben ist. Das war außergewöhnlich gut", sagte der 65-Jährige über Kovac.

#Funkel „Du gewinnst nicht oft gegen die Bayern. Aber ab und zu gelingt es. Für uns wird es wichtig sein, das Spiel lange offen zu halten. Mir persönlich ist schon der ein oder andere Erfolg gelungen - das sind immer schöne Momente.“ #f95 #F95FCB — Fortuna Düsseldorf (@f95) 21. November 2019

Interimstrainer Hansi Flick, der nach der Trennung von Kovac vor knapp drei Wochen das Kommando übernommen hatte, habe "die richtigen Maßnahmen ergriffen, um die Bayern zu stabilisieren", sagte Funkel: "Bayern hat viele Gegentore bekommen, das war unüblich. Jetzt kriegt die Mannschaft es aber wieder hin und das erschwert uns die Aufgabe am Samstag ungemein."

FC Bayern München: Sven Ulreich vermisst Einsätze in der Bundesliga

Bayern Münchens Ersatztorhüter Sven Ulreich vermisst die regelmäßigen Einsätze in der Bundesliga. "Manchmal, wenn Manuel Neuer im Spiel einen Ball hält, die Zuschauer applaudieren und ich auf der Bank sitze, denke ich mir: Boah, dieses Gefühl fehlt einem schon", sagte der 31-Jährige der Augsburger Allgemeinen . Zwar bekomme er auch Zuspruch von den Trainern, "aber es ist nochmal etwas anderes, wenn einem 70.000 Menschen zujubeln", sagte er.

Ulreich hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für die Bayern absolviert, kam in der vergangenen Spielzeit als Vertreter des verletzten Neuer aber immerhin auf neun Einsätze in der Bundesliga.

Bayern Münchens Interimstrainer Hansi Flick: "Die Mannschaft macht es mir leicht"

Hansi Flick fühlt sich in seiner neuen Rolle als Trainer des Rekordmeisters Bayern München pudelwohl. "Ich habe ein super Team um mich herum. Und auch die Mannschaft macht es mir leicht. Es macht großen Spaß, mit dieser Top-Qualität in unserem Spielerkader tagtäglich zu arbeiten", sagte der 54-Jahre alte ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw im Interview auf der Vereins-Website.

Flick, der die Bayern nach der Übernahme der Aufgaben von Niko Kovac zu zwei Siegen geführt hat , freut sich zudem über die volle Rückendeckung von allen Seiten an der Säbener Straße.

"Es war natürlich schön zu hören, dass auch die Fans hinter mir stehen. Das Vertrauen der Verantwortlichen habe ich schon davor gespürt", sagte Flick, der auf der Jahreshauptversammlung vor einer Woche von Klubchef Karl-Heinz Rummenigge eine Jobgarantie "bis Weihnachten und möglicherweise darüber hinaus" erhalten hatte.

FCB: Bayern bereiten offenbar Pochettino-Deal vor

Nach der Entlassung von Mauricio Pochettino bei den am Dienstag, kursieren Gerüchte um ein mögliches Engagement des Argentiniers beim FC Bayern. Nun sollen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters wohl die Verpflichtung des 47-Jährigen vorbereiten.

Hasan Salihamidzic und Karl-Heinz Rummenigge sollen sich laut der Bild am Mittwoch mit Bayerns internationalem Chef-Vermittler Giovanni Branchini getroffen haben. Dieser war an den Transfers von Guardiola und Ancelotti beteiligt.

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll sich bereits nach dem Audi-Cup zu Gesprächen mit Pochettini getroffen haben und auch Karl-Heinz-Rummenigge war nach dem 7:2-Erfolgs der Bayern bei den Spurs positiv auf den Ex-Trainer des letztjährigen Champions-League-Finalisten zu sprechen.

FC Bayerns Trainersuche: FCB-Bosse halten wohl Kontakt zu Thomas Tuchel

Der FC Bayern München hält bei seiner Trainersuche offenbar weiter Kontakt zu Thomas Tuchel. Das berichtet der kicker , der sich dabei auf das Umfeld von Tuchel beruft.

Der 46-Jährige war bereits 2018 ein Kandidat beim FC Bayern. Tuchel übernahm damals jedoch , wo er noch bis 2021 unter Vertrag steht, und Niko Kovac wurde Bayern-Trainer.

Nach der Entlassung des Kroaten Anfang November sollen die Bayern nach Angaben von Sky wieder Kontakt zu Tuchel aufgenommen haben. Der ehemalige Coach von lehnte einen vorzeitigen Wechsel offenbar erstmal ab. Er macht seine Zukunft wohl vom Abschneiden mit PSG in dieser Saison abhängig.

FC Bayern: Erling Haaland offenbar mit Ausstiegsklausel in Salzburg

S hootingstar Erling Haaland von RB Salzburg hat offenbar eine vertraglich festgeschriebene Ablösesumme , die sich auf lediglich 30 Millionen Euro beläuft. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch.

Zuletzt hatte ESPN noch berichtet, dass der aufgrund der von Salzburg angeblich geforderten 100 Millionen Euro bezüglich seiner Transferbemühungen abgeschreckt worden sei. Allerdings dementierte bereits Alf-Inge Haaland, Vater und Berater des begehrten Sturmjuwels, etwaige Forderungen bereits umgehend.

Durch die festgeschriebene Ablösesumme dürfen sich aber auch zwei deutsche Klubs durchaus Hoffnungen auf einen Transfer machen, weil dadurch ein Wettbieten mit den finanziell stärkeren Klubs aus zumindest in Sachen Ablösesumme nicht zur Diskussion steht. Neben dem FC Bayern München, der den Norweger nach kicker -Angaben bereits 2017 an die Isar lotsen wollte und nun erneut Interesse haben soll, spekuliert auch auf ein RB-internes Transfergeschäft.