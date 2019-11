FC Bayern München, News und Gerüchte: Flicks klare Ansage an Thiago und Coutinho, Pep Guardiola will bei Manchester City bleiben

Hansi Flick erklärt, wieso Thiago und Coutinho zuletzt auf der Bank saßen, und Pep Guardiola erklärt, wann er Manchester City verlässt. Die FCB-News.

Bayern München trifft nach der Länderspielpause am 12. Spieltag der auf . Auf der Bank der Roten wird weiter Hansi Flick sitzen - und der Interimstrainer äußerte sich klar zur Diskussion um mögliche Nachfolger und die Reservistenrollen von Thiago und Philippe Coutinho.

Zwei der Kandidaten für den Trainerposten sind Pep Guardiola und Mauricio Pochettino. Von beiden gibt es Neuigkeiten, die einen (baldigen) Wechsel jeweils zumindest nicht wahrscheinlicher machen.

Darum setzt Hansi Flick nicht auf Thiago und Coutinho

Interimstrainer Hansi Flick hat erklärt, wieso die beiden Mittelfeldstars Thiago und Coutinho sich in den beiden ersten Spielen unter seiner Regie jeweils mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen mussten. Deutlich sagte Flick, dass er von den beiden Edeltechnikern in der Rückwärtsbewegung mehr erwartet.

Der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw führte aus: "Wir haben unseren Spielstil verändert, nach vorne verteidigt. Ich brauchte dafür Spieler, die gegen den Ball einen Tick besser sind." Er habe das den beiden Ex-Barca-Stars so auch kommuniziert: "Man muss den Spielern offen und ehrlich sagen, warum sie nicht spielen und was man von ihnen erwartet. Ich will niemandem etwas vorgaukeln."

Rückkehr zum FC Bayern? Pep Guardiola will bei bleiben

Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat allen Wechselgerüchten eine Absage erteilt und will auch weiterhin für die Cityzens arbeiten. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied aus dem Etihad Stadium gegeben.

"Warum sollten die Leute denken, dass ich hier nicht glücklich bin?", fragte der Spanier auf einer Pressekonferenz. "Weil wir in Anfield oder drei Saisonspiele verloren haben? Es ist lächerlich, deshalb zu behaupten, ich sei unglücklich oder unzufrieden."

Nach der Entlassung von Niko Kovac beim FC Bayern München wurde Guardiola als möglicher Kandidat gehandelt. "Der Moment an dem ich gehen werde, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine Mannschaft nicht mehr erreiche und sie mir nicht mehr folgt", bekräftigte Guardiola. "Aber das Gefühl habe ich nicht. Vielleicht sagen die Spieler genau das Gegenteil, aber ich habe nicht das Gefühl."

Der FC Bayern München muss nach der Länderspielpause seine Koffer packen und seine Visitenkarte bei Fortuna Düsseldorf abgeben. Am Samstag wird das Duell um 15.30 Uhr angepfiffen.

Bayern-Kandidat Mauricio Pochettino: Mega-Klausel im Tottenham-Vertrag?

Der bei Tottenham Hotspur kürzlich entlassene Mauricio Pochettino gilt als möglicher Trainerkandidat beim FC Bayern München. Doch der ehemalige Spurs-Coach scheint ein Detail in seinem Vertrag mit den Londonern zu besitzen, das einen frühzeitigen Wechsel erschweren könnte.

Wie Sky Sports News berichtet, soll Pochettino eine Klausel in seinem Arbeitsvertrag bei den Spurs haben, die ihm nach der Entlassung bis zu 14,5 Millionen Euro bringen könne.

Dieser Betrag werde in Raten fällig, so der Bericht. Das Problem für Pochettino: Sollte der Argentinier innerhalb einer Periode von drei bis sechs Monaten zu einem neuen Klub gehen, würden die restlichen Zahlungen verfallen.

Bayerns München: Hansi Flick erklärt, wieso Thomas Müller so wichtig ist

FC Bayern: Hansi Flick zieht vier Talente zu den Profis hoch

Rekordmeister FC Bayern München gibt bis zur Winterpause vier Talenten die Chance, sich bei den Profis zu beweisen. Joshua Zirkzee, Oliver Batista Meier, Leon Dajaku und Sapreet Singh trainieren ab sofort regelmäßig mit der ersten Mannschaft, wie Trainer Hansi Flick bestätigte.

"Wir sind davon überzeugt, dass diese Jungs sich optimal weiterentwickeln, wenn sie mit den Besten trainieren. Und bei unseren Profis haben sie die besten Voraussetzungen", erklärte Flick bei einem Pressetalk am Freitag.

🗣️Hansi #Flick : "Wir haben mit #Zirkzee , #BatistaMeier , #Singh & #Dajaku vier Nachwuchsspieler dazugenommen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Jungs sich optimal weiterentwickeln, wenn sie mit den Besten trainieren. Und bei unseren Profis haben sie die besten Voraussetzungen." pic.twitter.com/E53nT6KAGX — FC Bayern München (@FCBayern) November 22, 2019

Bayern-Interimslösung Hansi Flick zur Trainersuche: "Vollkommen egal, welcher Name kursiert"

Der zum Chefcoach beförderte Hansi Flick sieht die Spekulationen rund um eine langfristige Lösung in der Trainerfrage bei Bayern München angeblich gelassen. "Für mich ist es vollkommen egal, welcher Name kursiert. Ich versuche, erfolgreich mit der Mannschaft zu sein - der Rest interessiert mich nicht", sagte Flick vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Samstag.

Konkret auf mögliche Vorzüge von Kandidat Mauricio Pochettino angesprochen, betonte Flick: "Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, einen Trainerkollegen zu charakterisieren, das gehört sich nicht." Mit seiner Beförderung zum Chef mindestens bis Weihnachten hätten die Bayern "jetzt alle Optionen zu gucken, was sie wollen".

hat offenbar Joshua Kimmich vom FC Bayern im Visier

Der FC Barcelona hat offenbar ein Auge auf Joshua Kimmich vom FC Bayern geworfen. Das berichtet die Mundo Deportivo . Nach Informationen der spanischen Sportzeitung sei der Nationalspieler sogar ein Top-Kandidat für die Transferperiode im Sommer 2020.

Die Katalanen sehen offenbar Nachholbedarf auf der rechten Abwehrseite, nachdem Nelson Semedo nur bedingt überzeugen konnte. Zwar kommt der Portugiese, der 2017 für knapp 36 Millionen Euro von Lissabon nach Barcelona wechselte, auf 98 Pflichtspiele. Ein Tor und acht Vorlagen gelten aber als verbesserungswürdig.

Bayern-Kandidat Leroy Sane: ManCity hofft auf Comeback im Februar

Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City macht nach seiner Kreuzbandverletzung im rechten Knie Fortschritte Richtung Comeback. Nach Informationen von Goal und SPOX kehrte der 23-Jährige nach Manchester zurück, um bei City weiter an seiner Genesung zu arbeiten.

Sane war nach der schweren Blessur, die er im August im Community Shield gegen Liverpool erlitten hatte , bereits in Österreich erfolgreich operiert worden. Anschließend hatte er mit City-Mitarbeitern in Los Angeles einen Großteil seiner Reha absolviert.

Nachdem die Ärzte mit seinen Fortschritten zufrieden waren, hoffen die Cityzens nun auf ein Comeback Sanes zu den im Februar beginnenden K.o.-Spielen der .

Sanes fortschreitende Genesung wird auch beim FC Bayern München mit Interesse verfolgt. Die Knieverletzung beendete im Sommer das intensive Werben des FCB um den ehemaligen Schalker. Nun will der deutsche Rekordmeister offenbar einen erneuten Anlauf in Sachen Sane-Transfer starten.