Nicht gut genug im Pressing: Darum setzt Hansi Flick nicht auf Thiago und Coutinho

Die beiden Mittelfeldspieler sind in München bisher die Verlierer des Trainerwechsels. Hansi Flick erklärt seine Überlegungen.

Interimstrainer Hansi Flick hat erklärt, wieso die beiden Mittelfeldstars Thiago und Coutinho sich in den beiden ersten Spielen unter seiner Regie jeweils mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen mussten. Deutlich sagte Flick, dass er von den beiden Edeltechnikern in der Rückwärtsbewegung mehr erwartet.

Der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw führte aus: "Wir haben unseren Spielstil verändert, nach vorne verteidigt. Ich brauchte dafür Spieler, die gegen den Ball einen Tick besser sind." Er habe das den beiden Ex-Barca-Stars so auch kommuniziert: "Man muss den Spielern offen und ehrlich sagen, warum sie nicht spielen und was man von ihnen erwartet. Ich will niemandem etwas vorgaukeln."

Bayern München: Leon Goretzka und Thomas Müller dürfen ran

Unter Niko Kovac gehörten Thiago und Coutinho noch zum Stammpersonal. Flick dagegen setzt bisher in der Mittelfeldzentrale auf Leon Goretzka und hinter Robert Lewandowski darf Thomas Müller ran. Gegen (2:0) und Bayern München (4:0) kam Coutinho jeweils von der Bank, Thiago wurde einzig im Duell mit den Griechen eingewechselt.

Flick hofft, dass beide seine Pressing-Philosophie noch mehr verinnerlichen. Auf Coutinho angesprochen meinte er: "Ich würde mir wünschen, dass er hier zeigt, was er kann. Philippe und Thiago haben enorme Qualitäten am Ball. Sie sind Top-Spieler!"