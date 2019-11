FC Bayern München, News und Gerüchte: Angebliches Interesse an Mauricio Pochettino und Spurs-Torjäger Troy Parrott

Ex-Tottenham-Coach Pochettino ist angeblich ein Trainerkandidat bei den Bayern. Auch Spurs-Angreifer Parrott soll im Visier sein. Die FCB-News.

Auf der Suche nach einer neuen Dauerlösung auf der Trainerposition soll der bei Tottenham entlassene Mauricio Pochettino angeblich ein Kandidat für die Kovac-Nachfolge sein. Auch Spurs-Talent Troy Parrott hat offenbar das Interesse des FCB geweckt.

Außerdem: Ex- -Profi Hakan Calhanoglu äußert sich zu einem möglichen Wechsel nach München und Torwart-Kandidat Nübel soll bei Schalke mit einem Mega-Gehalt gebunden werden. Und Athletic bemüht sich wohl um Javi Martinez.

Der am Mittwoch - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Javi Martinez zurück zu ?

Verlässt Javi Martinez den FC Bayern München? Laut des baskischen TV-Senders ETB arbeitet Athletic Bilbao erneut an einer Rückholaktion des Defensivspielers, wobei die Verhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister bereits laufen sollen.

Als Ablöse für den 31-Jährigen steht demnach eine Summe von rund 10 Millionen Euro im Raum. Bereits im vergangenen Sommer gab es Gerüchte, wonach Martinez zu seinem Ex-Klub zurückkehren könnte.

FCB-Gerücht: Pochettino Trainerkandidat in München?

Mauricio Pochettino dürfte nach seiner Entlassung bei Tottenham heiß begehrt sein, womöglich auch beim FC Bayern. Der Argentinier wurde schon mehrfach mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Nach Sport1 -Informationen habe sich Hasan Salihamidzic während des Audi-Cups in München sogar mit Pochettino zu einem Gespräch getroffen.

"Ich weiß nicht, ob er ein Kandidat für uns ist. Er hat mit Tottenham über Jahre Druck gemacht. [...] Er ist ohne Frage ein Top-Trainer", sagte Joshua Kimmich nach dem 6:1-Sieg des DFB-Teams über Nordirland .

FC Bayern wohl an Tottenham-Stürmer interessiert

Der FC Bayern hat offenbar ein Auge auf Tottenhams Nachwuchsstürmer Troy Parrott geworfen. Das berichtet die Daily Mail.

Der 17-jährige Ire spielt aktuell noch in der U19 der Spurs, wo er in der UEFA mit fünf Treffern in drei Spielen auf sich aufmerksam gemacht hat. Zudem durfte er in dieser Saison bei den Profis ran. Sowohl in der Vorbereitung im International Champions Cup als auch beim Drittrunden-Aus im gegen Colchester United sammelte er Einsatzzeit.

Die Bayern beobachten durch die enorme Entwicklung von Jadon Sancho bei mehrere junge Spieler in . Unter anderem versuchten die Münchner im vergangenen Winter, Callum Hudson-Odoi von Chelsea zu verpflichten .

Der Vertrag von Parrott, der in Länderspielpause beim Testspielsieg Irlands über Neuseeland sein Debüt in der Nationalmannschaft gab, läuft in Nordlondon noch bis 2021.

FC Bayern: Schalke 04 will Bayern-Kandidat Alexander Nübel wohl mit Mega-Gehalt binden

Schalke 04 will einen Wechsel von Alexander Nübel zu Bayern München wohl unbedingt verhindern und lockt mit einem Mega-Gehalt. Nach Informationen der Sport Bild soll das Salär des 23-Jährigen verzehnfacht werden.

Der Vertrag des Keepers läuft im kommenden Sommer aus, das neue Arbeitspapier soll dann wohl bis 2024 datiert sein.

Nübel wird seit geraumer Zeit auch mit einem ablösefreien Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht , der bei gleicher Vertragslaufzeit aber wohl weniger Gehalt bieten würde.

FC Bayern: Hakan Calhanoglu liebäugelt mit Wechsel nach München

Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu von der AC Mailand kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga offenbar gut vorstellen. Gleichzeitig erklärt der türkische Nationalspieler aber auch, dass er sich in wohl fühle. "Natürlich ist es ein Ziel, für Bayern, den BVB oder einen anderen großen Klub in zu spielen", so Calhanoglu gegenüber der Sport Bild. Er vermisse die deutsche Sprache "unheimlich".

Und der FC Bayern München war sogar einst am heute 25-Jährigen interessiert. "Es war eine Riesenehre, dass Bayern mich wollte. Aber damals waren die Flügelpositionen mit Arjen Robben und Franck Ribery bei den Münchnern überragend besetzt", bestätigt Calhanoglu.

Calhanoglu hatte in Deutschland bereits für den , den und gespielt, ehe er 2017 nach Mailand wechselte.

FC Bayern - Robert Lewandowski: "Flick hat uns neues Leben eingehaucht"

Robert Lewandowski hat die Arbeit vom neuen Bayern-Trainer Hansi Flick in höchsten Tönen gelobt. "Er hat uns taktisch sehr gut eingestellt. Die Spieler haben direkt an ihn und seine Worte geglaubt, er hat uns neues Leben eingehaucht", erklärte der Pole im Interview mit der Sport Bild .

"Er ist ehrlich und direkt. Das haben die Spieler sofort gemerkt", führte Lewandowski aus. Flick hatte das Team nach der 1:5-Niederlage gegen interimsweise übernommen und zu Siegen über in der und Borussia Dortmund in der Bundesliga geführt. Auf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag bestätigte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, dass Flick mindestens bis Weihnachten Trainer bleibt.

FCB: Angeblich Interesse an Hoffenheims Dennis Geiger

Der FC Bayern hat offenbar seine Fühler nach TSG-Talent Dennis Geiger ausgestreckt. Nach Informationen von Sport1 sollen die Münchener intern in ihm einen sehr guten Spieler sehen.

Weiter heißt es, der 21-Jährige bekam nach dem Duell der Hoffenheimer gegen die Bayern sogar ein Sonderlob von Ex-Bayern-Coach Niko Kovac in den Katakomben.

Neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch und der den deutschen U21-Nationalspieler ins Visier genommen haben. Pep Guardiola habe sich angeblich bereits nach Geiger erkundigt.

Dennis Geiger kam 2016 aus der Jugendabteilung der TSG Hoffenheim zu den Profis. In der laufenden Saison kam er auf neun Bundesligaeinsätze. Sein Vertrag bei den Kraichgauern läuft noch bis 2022.

Bayern will Jerome Boateng im Winter nicht ziehen lassen

Der FC Bayern München will Abwehrspieler Jerome Boateng in der Winterpause nicht gehen lassen. Das berichtet der kicker . Demnach verhindere der Kreuzbandriss von Niklas Süle einen Abgang des Innenverteidigers, denn auch unter dem neuen Coach Hansi Flick sei Boateng als Ersatzmann eingeplant .

Flick setzte in seinen ersten beiden Partien auf der FCB-Bank auf Javi Martinez und David Alaba in der Defensivzentrale.

Pep Guardiola zurück zum FC Bayern? Berater lässt Raum für Spekulationen

"Im Fußball ist nichts sicher", antwortete Pep Guardiolas Berater Josep Maria Orobitg bei Goal und SPOX auf die Frage, ob ein Abschied von Manchester City und eine Rückkehr zum FC Bayern nach München für seinen Klienten ausgeschlossen seien .

Allerdings dementierte der Repräsentant die jüngsten Gerüchte von der Insel, wonach Guardiola unzufrieden beim englischen Meister sei und sich mit einem Tapetenwechsel befasse.

"Ich habe erst am vergangenen Mittwoch mit Pep gesprochen. Alles ist beim Alten: Er fühlt sich bei Manchester City und auch in der Stadt Manchester wohl. Und er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021", erklärte Orobitg.

Abgesehen davon habe ihn "niemand außer die Presse" wegen der Zukunft des 48-Jährigen kontaktiert, fügte der Eigentümer der spanischen Berateragentur Tactic Group an, es gebe demnach keinerlei Gespräche mit anderen Vereinen.