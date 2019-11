Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, LIVE-TICKER

Der FC Bayern München muss am Samstagnachmittag bei Fortuna Düsseldorf ran. Goal liefert alle Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Der muss nach der Länderspielpause seine Koffer packen und seine Visitenkarte bei abgeben. Am Samstag wird das Duell um 15.30 Uhr angepfiffen.

Fortuna Düsseldorf ist derzeit in der unteren Tabellenhälfte zu finden. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel hat bis dato elf Punkte gesammelt und damit ein Zwei-Punkte-Polster auf den Relegationsrang vorzuweisen. Gegen den großen FC Bayern wollen Hennings, Bodzek und Co. alles daransetzen, mindestens eine Punkteteilung zu erzielen.

Beim FC Bayern kehrte auch in der Länderspielpause keine Ruhe ein. Uli Hoeneß nahm als Präsident Abschied, zudem wurde Hansi Flick als neuer Trainer der Münchner - zumindest bis zur Winterpause - bestätigt. Der Rekordmeister will den 12. Spieltag mit einem Sieg in Düsseldorf beenden und gleichzeitig den Druck auf Tabellenführer Gladbach hochhalten.

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München heute live im TV und im LIVE-STREAM: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesligapartie am Samstagnachmittag. Außerdem erfahrt Ihr, wie beide Teams personell antreten und wie Ihr die Begegnung im LIVE-TICKER lesen könnt.

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München

Duell Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München Datum Samstag, 23. November 2019 || 15.30 Uhr Ort Merkur Spiel Arena, Düsseldorf Zuschauer 54.600 Plätze

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München heute live im TV

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München ist eines der Spiele am Samstagnachmittag in der . Die Begegnung wird um 15.30 Uhr angepfiffen und kommt - das ist die Message - live im deutschen Fernsehen. Hier erfahrt Ihr, wie.

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München heute live im Pay-TV bei Sky sehen

Sky ist der Sender, der die meisten Begegnungen der Bundesliga live im Fernsehen zeigt / überträgt. Der Kanal zeigt alle Begegnungen am Samstag live im Fernsehen, damit auch die Partie Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München. Sky ist ein alter Hase im Bundesliga-Business.

Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Dieses gilt es im Vorfeld abzuschließen. Nur so seht Ihr das Bundesliga-Spiel Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München live im TV bei Sky.

Bei Sky habt Ihr wie an jedem Bundesliga-Samstag um 15.30 Uhr die Wahl: Entweder Ihr verfolgt Bayern bei der Fortuna live im Einzelspiel oder Ihr schaut die Bundesliga-Partie zusammen mit allen anderen Spielen in der Konferenz. Hier gibt's alle Infos dazu!

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München heute live im TV bei Sky:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD Start der Übertragung: 15.15 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München in der Konferenz heute live im TV bei Sky:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Start der Übertragung: 14 Uhr

Einziger Haken bei Sky am Samstag ist, dass Fußball nicht live im Fernsehen läuft, ohne dass Ihr ein Abonnement abschließt. Hier gibt's dazu alle Infos.

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM sehen

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München kommt also live im deutschen Fernsehen, jedoch müsst Ihr dafür zahlen. Wie sieht es mit einem LIVE-STREAM zu Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München aus? Goal verrät alle Infos dazu!

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Ihr habt Bock auf die Bundesliga am Samstag? Ihr habt allerdings kein Sky-Abonnement? Dann empfehlen wir Euch das Sky Ticket, wenn Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München heute live auf Eurem Laptop oder Smartphone laufen soll.

Sky Ticket zeigt / überträgt das Bayern-Spiel in Düsseldorf heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Und das Beste? Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo . Um die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: 9,99 Euro im ersten Monat // ab dem zweiten Monat 29,99 Euro monatlich // Abo jederzeit monatlich kündbar

9,99 Euro im ersten Monat // ab dem zweiten Monat 29,99 Euro monatlich // Abo jederzeit monatlich kündbar Das Tagesticket: einmalig 9,99 Euro // Sky Ticket für 24 Stunden nutzbar

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM von Sky Go

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München kommt allerdings nicht nur beim Zusatzangebot Sky Ticket live im Stream, denn: Auch Sky Go zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten live und in voller Länge.

Bei Sky Go habt Ihr die Qual der Wahl: Wollt Ihr die ganze Begegnung Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München anschauen oder die Begegnung in Ausschnitten in der Konferenz sehen - das bleibt Euch überlassen. Einziger Nachteil: Die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus.

Ohnehin benötigt Ihr für alle Sky-Dienste ein kostenpflichtiges Abo. Habt Ihr ein solches abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM bei Sky Go per App:

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München live im Stream auf DAZN sehen?

Übrigens: Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München wird heute nicht im LIVE-STREAM von DAZN gezeigt. Der Streamingdienst hat mittlerweile auch die Bundesliga live im Angebot.

DAZN zeigt die Bundesliga live im Stream auf DAZN: Jetzt den Gratismonat sichern

Problem ist nur, dass DAZN ausschließlich die Freitagspiele, die Begegnungen am Sonntag um 13.30 Uhr und die Montagspiele im Programm hat. Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München gehört also nicht dazu. Hier erhaltet Ihr alle Infos zur Bundesliga live auf DAZN .

Highlights von Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München heute live im TV und im LIVE-STREAM verpasst? Goal hat eine Möglichkeit, wie Ihr die besten Szenen der Begegnung dennoch in Farbe seht.

DAZN zeigt / überträgt die Highlights von Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München

DAZN hat die besten Szenen der Begegnung in Düsseldorf rund 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform parat. Hol Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat!

Bei DAZN seht Ihr aber nicht nur die Highlights zu Düsseldorf vs. Bayern. Der Streamingdienst ist auch in puncto Bundesliga-Zusammenfassungen die Nummer eins und zeigt die Highlights aller Bundesliga-Spiele bereits wenige Minuten nach Abpfiff. Und das sogar komplett kostenlos!

Wie ist das möglich? Ganz einfach. Sofern Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, könnt Ihr DAZN vier Wochen lang kostenlos nutzen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN.

So erlebt Ihr alle Bundesliga-Highlights sowie zahlreiche Top-Ligen und Wettbewerbe live und in voller Länge bei DAZN - Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A , LaLiga, Ligue 1 und vieles mehr. Genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes 30 Tage lang gratis.

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München: Der LIVE-TICKER

Ihr verpasst die vollen 90 Minuten zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Bayern live im TV und im LIVE-TICKER? Kein Problem, denn wir haben die ideale Alternative:

Gewohnt detailliert versorgen wir Euch 90 Minuten lang mit allen wichtigen Szenen und natürlich allen Toren. Im LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten Partie auf dem Laufenden. Ihr verpasst mit unserem LIVE-TICKER keine Entscheidung in der Bundesliga. Klickt Euch mal rein!

Unseren kostenlosen LIVE-TICKER findet Ihr unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Aufstellungen in der Bundesliga: Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München

Aufstellung Düsseldorf: Steffen - Adams, Ayhan, Morales, Fink, Kownacki, Bodzek, Thommy, Gießelmann, Zimmermann, Hennings

Und so sieht das dann heute Nachmittag aus 👀

Viel Erfolg Jungs 🔴⚪️💪🏻#f95 #F95FCB pic.twitter.com/QNqqVnxWWj — Fortuna Düsseldorf (@f95) November 23, 2019

Aufstellung Bayern: Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Müller, Coutinho - Lewandowski

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München im Direktvergleich

FORTUNA DÜSSELDORF insgesamt bislang 119 Duelle FC BAYERN MÜNCHEN 12 Siege 30 10 Remis 10 30 Niederlagen 12 69 Tore 116

Quelle : fussballdaten.de

Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München: Die Übertragung auf einen Blick