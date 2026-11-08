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Max Eberl hat Berichte über ein Interesse des FC Bayern an Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach bestätigt.

"Jedes junge deutsche Talent hat der FC Bayern auf dem Zettel. Wir schauen uns den Jungen genauer an. Aber wir haben weder mit ihm noch mit seiner Agentur oder mit Gladbach überhaupt ein Wort gesprochen", erklärte der Sportvorstand der Münchner am Rande des 2:1-Bundesligasiegs gegen Mainz 05 am Samstag gegenüber Sky.

Ende Oktober waren Berichte aufgekommen, wonach der FC Bayern den 17-jährigen Shootingstar ins Visier genommen habe. Sky zufolge sollen auch andere Bundesligisten wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig sowie mehrere europäische Topklubs an dem Offensivtalent interessiert sein.

Ein Wechsel im Winter gelte demnach zwar als ausgeschlossen, nach dem Ende der laufenden Saison könnte sich die Situation jedoch ändern. Entscheidend dürfte dabei auch die sportliche Perspektive der Gladbacher sein. Sollte den Fohlen der Klassenerhalt nicht gelingen, könnte Mohya kaum zu halten sein - trotz seines Vertrags bis 2028.

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Dass Borussia Mönchengladbach bei einem entsprechenden Angebot durchaus gesprächsbereit sein könnte, deutete Sportdirektor Rouven Schröder zuletzt im Doppelpass bei Sport1 an. "Eins ist auch klar: Dass er nicht sein Leben lang für Borussia Mönchengladbach spielen wird. Das kannst du nicht aufhalten, dass man Transferüberschüsse erzielen muss", erklärte Schröder mit Blick auf die Zukunft des Offensivtalents.

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Wael Mohya könnte demnächst für den DFB debütieren

Sportlich ist Mohya einer der wenigen Lichtblicke in einer extrem enttäuschenden Gladbacher Mannschaft diese Saison. In neun Ligapartien kommt der 17-Jährige auf zwei Tore und eine Vorlage. Besonders beim 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart konnte er glänzen.

Getty Images

Seine Leistungen sind längst auch über die Bundesliga hinaus aufgefallen. So hat ihn Bundestrainer Jürgen Klopp für die Nations-League-Partien gegen Serbien am 13. November und die Niederlande am 16. November nominiert. Erstmal eine sehr gute Nachricht für Deutschland, schließlich wird Mohya auch vom marokkanischen Verband umworben.