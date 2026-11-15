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Falko Blöding

Bayer Leverkusen gelingt offenbar Coup mit Ibrahim Maza

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Seine starken Leistungen werden dem Algerier in Form eines neuen Arbeitspapiers vergoldet.

Mittelfeldspieler Ibrahim Maza soll seinen Vertrag bei Bundesligist Bayer Leverkusen vorzeitig verlängern. Die Bild berichtet, es habe zwischen den Vertretern des Werksklubs und der Maza-Seite mehrere Verhandlungsrunden gegeben und mittlerweile liege dem 20-Jährigen ein schriftliches Angebot vor. Es können nun "schnell gehen" mit der Unterschrift Mazas, heißt es. Noch vor Weihnachten sei mit Vollzug zu rechnen.

Maza ist aktuell noch bis 2030 an Bayer gebunden. Das neue Arbeitspapier soll bis 2031 laufen und den Entwicklungssprung des Edeltechnikers honorieren. So soll das Gehalt von aktuell 2,5 Millionen Euro pro Jahr auf rund vier Millionen Euro steigen. Dazu winke Maza ein Unterschriftsbonus in Höhe von weiteren vier Millionen Euro.

Wichtig für Leverkusen: Der Kontrakt soll auch weiterhin keine Ausstiegsklausel beinhalten. Bei möglichen Transferverhandlungen in der Zukunft hätte der Verein also weiterhin eine starke Verhandlungsposition.

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Wie hoch war die Ablöse für Ibrahim Maza?

Maza wechselte 2025 für zwölf Millionen Euro Ablöse von Zweitligist Hertha BSC zu Bayer. Dort entwickelte er sich prächtig und ist unter dem neuen Trainer Carles Martinez längst Stammkraft und Leistungsträger. In 14 Einsätzen in dieser Saison lieferte Maza bereits acht Scorerpunkte (vier Tore, vier Assists).

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Das ist auch namhaften Klubs aus dem Ausland nicht entgangen. So sollen ihn unter anderem Manchester City und der FC Barcelona beobachten. Dazu gab es in den vergangenen Wochen Gerüchte, Champions-League-Sieger PSG denke über einen Maza-Transfer im Winter nach. Denn die Franzosen sind auf der Suche nach einem Ersatz für den schwer verletzten Khvicha Kvaratskhelia.

Zu diesen Spekulationen sagte Maza am Rande der Verleihung des Ballon d'Or bei RTL und Sky: "Es wäre natürlich ein großer Traum, mal für so einen großen Verein spielen zu können. Also ich glaube, wir wissen alle, was für ein großer Verein Paris ist und er gehört zu den besten Vereinen der Welt, zusammen mit Real, Barca, Arsenal. Und bei so einem Klub spielen zu dürfen - darauf arbeite nicht nur ich hin, sondern viele Fußballer."

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Der algerische A-Nationalspieler wolle "unbedingt mal die Champions League gewinnen. Das ist schon ein Ziel, natürlich. Und mein Traum ist es, irgendwann zu den Besten der Welt zu gehören und den Ballon d'Or zu gewinnen. Dafür arbeite ich", ergänzte er. Von den Vergleichen mit Leverkusens Ex-Star Florian Wirtz (FC Liverpool) fühlt sich Maza indes geschmeichelt. "Das sehe ich eher positiv. Natürlich. Toll, dass ich, wie die meisten sagen, Dinge wie Flo Wirtz habe. Und ja, es ist natürlich was Schönes, dass man in Bezug auf so einen Weltklassespieler wie Flo sagt: 'Der hat etwas von ihm.'"

Geschrieben vonFalko Blöding

Managing Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: Eine glückliche Fügung führte mich während des Studiums im wunderschönen Münster zu GOAL, wo ich 2007 anheuerte und bis heute tätig bin. Damit bin ich ein echtes Urgestein in unserer Redaktion. Ich habe diverse (bzw so ziemlich alle) Positionen durchlaufen und durfte mich in unterschiedlichsten Rollen austoben. Seit 2022 bin ich Managing Editor und im Tagesgeschäft hauptsächlich als CvD im Einsatz.

Wie ich zum Fußball gekommen bin: Die Liebe zum Fußball kam mit Otto Rehhagels Werder Bremen. So mochte ich dann als junger Steppke nicht nur das runde Leder, sondern hatte praktischerweise auch gleich einen Lieblingsklub. International faszinierte mich früh Manchester United. Wir sprechen also von zwei Klubs, die in den vergangenen Jahren nur selten vergnügungssteuerpflichtig waren.

🎯 Ich beschäftige mich vor allem mit :

Allem, womit ein CvD zu tun hat.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente :

Werders 5:3 gegen Anderlecht nach 0:3-Pausenrückstand. Irre Nordderby-Wochen zwischen Werder und dem HSV 2009. Deutschland vs. Argentinien bei der WM 2006. Als John Terry im CL-Finale 2008 ausrutschte. Natürlich auch Götzes Tor im WM-Finale von Rio.

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