Bayer Leverkusen gelingt offenbar Coup mit Ibrahim Maza

Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Seine starken Leistungen werden dem Algerier in Form eines neuen Arbeitspapiers vergoldet.

Mittelfeldspieler Ibrahim Maza soll seinen Vertrag bei Bundesligist Bayer Leverkusen vorzeitig verlängern. Die Bild berichtet, es habe zwischen den Vertretern des Werksklubs und der Maza-Seite mehrere Verhandlungsrunden gegeben und mittlerweile liege dem 20-Jährigen ein schriftliches Angebot vor. Es können nun "schnell gehen" mit der Unterschrift Mazas, heißt es. Noch vor Weihnachten sei mit Vollzug zu rechnen.

Maza ist aktuell noch bis 2030 an Bayer gebunden. Das neue Arbeitspapier soll bis 2031 laufen und den Entwicklungssprung des Edeltechnikers honorieren. So soll das Gehalt von aktuell 2,5 Millionen Euro pro Jahr auf rund vier Millionen Euro steigen. Dazu winke Maza ein Unterschriftsbonus in Höhe von weiteren vier Millionen Euro.

Wichtig für Leverkusen: Der Kontrakt soll auch weiterhin keine Ausstiegsklausel beinhalten. Bei möglichen Transferverhandlungen in der Zukunft hätte der Verein also weiterhin eine starke Verhandlungsposition.

Werbung Werbung

Wie hoch war die Ablöse für Ibrahim Maza?

Maza wechselte 2025 für zwölf Millionen Euro Ablöse von Zweitligist Hertha BSC zu Bayer. Dort entwickelte er sich prächtig und ist unter dem neuen Trainer Carles Martinez längst Stammkraft und Leistungsträger. In 14 Einsätzen in dieser Saison lieferte Maza bereits acht Scorerpunkte (vier Tore, vier Assists).

Verwandte Themen

Nächste Spiele STU Bundesliga 12:00 LEV Ansehen

Das ist auch namhaften Klubs aus dem Ausland nicht entgangen. So sollen ihn unter anderem Manchester City und der FC Barcelona beobachten. Dazu gab es in den vergangenen Wochen Gerüchte, Champions-League-Sieger PSG denke über einen Maza-Transfer im Winter nach. Denn die Franzosen sind auf der Suche nach einem Ersatz für den schwer verletzten Khvicha Kvaratskhelia.

Zu diesen Spekulationen sagte Maza am Rande der Verleihung des Ballon d'Or bei RTL und Sky: "Es wäre natürlich ein großer Traum, mal für so einen großen Verein spielen zu können. Also ich glaube, wir wissen alle, was für ein großer Verein Paris ist und er gehört zu den besten Vereinen der Welt, zusammen mit Real, Barca, Arsenal. Und bei so einem Klub spielen zu dürfen - darauf arbeite nicht nur ich hin, sondern viele Fußballer."

Getty Images

Werbung

Der algerische A-Nationalspieler wolle "unbedingt mal die Champions League gewinnen. Das ist schon ein Ziel, natürlich. Und mein Traum ist es, irgendwann zu den Besten der Welt zu gehören und den Ballon d'Or zu gewinnen. Dafür arbeite ich", ergänzte er. Von den Vergleichen mit Leverkusens Ex-Star Florian Wirtz (FC Liverpool) fühlt sich Maza indes geschmeichelt. "Das sehe ich eher positiv. Natürlich. Toll, dass ich, wie die meisten sagen, Dinge wie Flo Wirtz habe. Und ja, es ist natürlich was Schönes, dass man in Bezug auf so einen Weltklassespieler wie Flo sagt: 'Der hat etwas von ihm.'"