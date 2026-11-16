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Der langjährige Star des FC Bayern bekam es einst mehrfach mit Xavi zu tun. Schweinsteiger hat gute Erinnerungen an den spielstarken Strategen.

Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat vom niederländischen Nationaltrainer Xavi geschwärmt. Die beiden einstigen Mittelfeldstrategen standen sich mehrfach zu aktiven Zeiten im Dress ihrer langjährigen Vereine FC Bayern und FC Barcelona, sowie mit ihren Nationalmannschaften Deutschland und Spanien gegenüber. Der Eindruck, den Schweinsteiger von dem Edeltechniker hat, ist überragend.

Im Vorfeld des letzten Vorrundenspiels für das DFB-Team in der Nations League gegen Xavis Elftal fragte ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek den 42-Jährigen nach seinen Erinnerungen an den Spanier. "Nachdem wir Weltmeister geworden sind, war ich essen, irgendwo im Mittelmeer auf einer Insel", erinnerte sich Schweinsteiger. "Dann war er auf einmal da mit Pedro und auch David Villa und die kamen dann her und haben ganz höflich gratuliert".

Weiter schilderte er: "Er ist ein wirklich sehr respektvoller junger Mann. Als Gegenspieler war er auch immer höflich, fair und hat fußballerisch unfassbar gut gespielt. Bei dem hast du immer das Gefühl gehabt, der Ball klebte so an seinen Füßen."

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Wie viele Titel gewann Xavi mit dem FC Barcelona?

Xavi absolvierte bis auf ein vierjähriges Engagement auf der Zielgeraden seiner Karriere in Katar seine gesamte Laufbahn bei Barca. Als offensiver Mittelfeldspieler prägte er das Spiel der legendären Mannschaft Pep Guardiolas, die zwischen 2009 und 2011 Europa dominierte und unter anderem zweimal die Champions League gewann. Der mittlerweile 46-Jährige absolvierte 767 Partien für die Katalanen, in denen er 85 Tore erzielte und 186 Assists sammelte. Der Welt- und Europameister gewann mit Barcelona 25 Titel.

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Xavis Spielweise erinnerte Schweinsteiger dabei an jene Johan Cruyffs. "Ich glaube, der fühlt sich sehr wohl hier bei der niederländischen Nationalmannschaft", so sein Fazit.

Getty Images

Xavi beendete seine Karriere 2019. Dann schlug er direkt eine Trainerlaufbahn ein und seine erste Station war Al-Sadd. 2021 kehrte er nach Barcelona zurück und war rund zweieinhalb Jahre Cheftrainer seines Herzensklubs. In diesem Sommer folgte er durchaus überraschend auf den früheren Bondscoach Ronald Koeman. Dieser hatte nach den Aus im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko seinen Rücktritt erklärt.

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Xavi unterzeichnete beim Verband KNVB einen bis 2030 datierten Vertrag. Sein Start in die Amtszeit war durchaus vielversprechend: In den ersten fünf Spielen unter seiner Regie blieb Oranje ungeschlagen. Highlight war das 7:0-Schützenfest gegen Griechenland Ende vergangener Woche.