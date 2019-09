MLS: Bastian Schweinsteiger lässt Zukunft nach verpassten Playoffs mit Chicago Fire offen

Bastian Schweinsteiger hat die MLS-Playoffs mit Chicago Fire verpasst. Ob er seine Laufbahn fortsetzt, ließ der 35-Jährige danach offen.

Für Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist die Saison in der nordamerikanischen Profiliga frühzeitig beendet. Ob der 35-Jährige seine Karriere nach dem Verpassen der Play-offs fortsetzen wird, ließ er nach dem 2:2 (0:0) gegen Toronto FC offen. "Ich weiß es noch nicht. Man wird sehen. Ich werde in den nächsten Wochen entscheiden", sagte der ehemalige Münchner.

In der Eastern Conference hat Fire mit 39 Punkten bei nur noch einem ausstehenden Spiel sechs Zähler Rückstand auf New Revolution (2:0 gegen New York FC) auf dem siebten und letzten Play-off-Platz.

Bastian Schweinsteiger nach verpassten Playoffs: "Wir sind sehr enttäuscht"

"Wir sind darüber sehr enttäuscht. Das Spiel war ein Spiegelbild der Saison. Wir hatten sehr gute Möglichkeiten, aber machen die Tore nicht. Und wenn du in die Play-offs willst, musst du eben treffen", sagte Schweinsteiger. Er sei überzeugt, "dass alle ihr Bestes gegeben haben. Die Frage ist aber: Wie gut ist das Beste?"

Jozy Altidore brachte Toronto in Führung. Alexander Katai und Fabian Herbers drehten die Partie für Chicago, ehe Omar Gonzalez noch für den Ausgleich sorgte. Schweinsteiger spielte in der Innenverteidigung durch.