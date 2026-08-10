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Barcelona lehnt erstes Angebot ab! PSG-Poker um spanischen WM-Helden geht in die heiße Phase

La Liga
F. Torres
Transfers
Frankreich Ligue 1
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Der Poker um Spaniens WM-Held Ferran Torres geht in die heiße Phase.

Wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag von Torres' Klub FC Barcelona erfuhr, hat der spanische Meister ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain für den Stürmer abgelehnt.

"Die Verhandlungen zwischen Barça und PSG laufen weiter", hieß es jedoch laut einer Quelle aus dem katalanischen Klub. Torres selbst hat nach Angaben mehrerer spanischer Medien bereits seine Zustimmung zu einem Wechsel nach Paris gegeben. "Ich habe einen Vertrag mit Barcelona, aber im Fußball weiß man nie", sagte der 26-Jährige während der Saisonvorbereitung in den USA.

Torres hatte Spanien im WM-Finale gegen Argentinien Mitte Juli in der Verlängerung zum zweiten Titel geschossen. Er spielt seit einem Transfer für 55 Millionen Euro 2021 für Barcelona und erzielte in den vergangenen beiden Spielzeiten 40 Tore in 94 Pflichtspielen. Unter Trainer Hansi Flick wurde Torres regelmäßig als Ersatz für Robert Lewandowski eingesetzt.

Nach dem Wechsel des polnischen Stürmers zu Chicago Fire und dem Abgang des Engländers Marcus Rashford, der nach einer Leihe zu Manchester United zurückkehrte, stellt sich Barcelona offensiv neu auf. Ein Transfer von Argentiniens Starstürmer Julian Alvarez (Atletico Madrid) kam bisher nicht zustande, dafür wurden bereits Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) und Anthony Gordon (Newcastle United) verpflichtet.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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