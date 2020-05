Barcelona-Legende Xavi: Wir mussten Pep Guardiola von Samuel Eto'o überzeugen

2008 übernahm Pep Guardiola den FC Barcelona - und wollte sich sofort von Samuel Eto'o verabschieden. Doch dann griff Barcas Xavi erfolgreich ein.

Barcelona-Legende Xavi hat verraten, dass er 2008 seinen neuen Trainer Pep Guardiola davon überzeugen musste, Stürmer Samuel Eto'o nicht sofort abzugeben. In einem gemeinsamen Instagram-Live-Video mit dem Kameruner sagte er: "Zum Glück bist du geblieben, obwohl du kurz davor warst, zu gehen."

Eto'o, der bereits seit 2004 bei Barca war, habe auf der Streichliste des neuen Coaches gestanden, der zuvor die zweite Mannschaft der Katalanen trainiert hatte. "Wir mussten Pep davon überzeugen, dass du bleiben musst, weil du der Torjäger des Teams warst", sagte Xavi. Mit Eto'o holte das Team in der Saison 2008/09 schließlich das Triple, bestehend aus der spanischen Meisterschaft, dem Pokal und der .

Eto'o als wichtiger Baustein beim Barca-Triple

Eto'o glänzte in der ersten Guardiola-Saison mit 30 Liga-Toren und vier Treffern in der Königsklasse, bevor er zu ging und mit den Italienern ebenfalls die Champions League gewann.

"Zum Glück bist du geblieben, weil wir so am Ende alles gewonnen haben", sagte Xavi in Richtung des ehemaligen Weltklasse-Stürmers.