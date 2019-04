FC Augsburg vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alle Infos zur Bundesliga-Übertragung

Abstiegskampf in der Bundesliga: Augsburg trifft auf den VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Am 30. Spieltag der empfängt der den . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 20. April, um 15.30 Uhr in der WWK-Arena in Augsburg.

Augsburg-Coach Martin Schmidt gelang bei seinem Trainerdebüt am vergangenen Wochenende ein Einstand nach Maß: Die Fuggerstädter gewannen beim Champions-League-Aspiranten Eintracht Frankfurt mit 3:1, der Vorsprung auf den Relegationsrang, der vom heutigen Gegner aus Stuttgart belegt wird, beträgt aktuell sieben Punkte.

Der VfB Stuttgart hat am letzten Spieltag derweil einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf der Bundesliga erlitten. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl verlor gegen Bayer Leverkusen nach einer schwachen Vorstellung verdient mit 0:1.

Augsburg trifft auf Stuttgart: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie die Bundesliga-Partie im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Aufstellungen beider Mannschaften, sobald sie feststehen.

FC Augsburg vs. VfB Stuttgart: Das Duell in der Übersicht

Duell FC Augsburg - VfB Stuttgart Datum Samstag, 20. April 2019, 15.30 Uhr Ort WWK-Arena, Augsburg Zuschauer 26.160 Plätze

FC Augsburg vs. VfB Stuttgart heute live im TV sehen: So geht's

Wer das Kräftemessen zwischen Augsburg und Stuttgart im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen möchte, muss leider enttäuscht werden: In wird die Bundesliga leider nicht im Free-TV gezeigt . Die Übertragungsrechte liegen zum Großteil beim Pay-TV-Sender Sky , der auch in diesem Fall für die Ausstrahlung verantwortlich ist.

Augsburg gegen Stuttgart heute live im TV bei Sky

Um beim Gastspiel der Stuttgarter in Augsburg dabei zu sein, muss man Kunde bei Sky sein. Der Pay-TV-Sender ist im Besitz der exklusiven Übertragungsrechte für sämtliche Samstagsspiele der Bundesliga.

Die Vorberichterstattung beginnt auf Sky Bundesliga HD 1 bereits um 14 Uhr. Dort erfahrt Ihr im Vorfeld sämtliche wissenswerten Informationen rund um den Bundesliga-Samstag und werdet von Moderator Michael Leopold und den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund auf die anstehenden Begegnungen eingestimmt.

Um live dabei zu sein, benötigt Ihr das Sky Bundesliga Paket, welches derzeit für 19,99 Euro monatlich zu erstehen ist. Weitere Infos zum Sky-Abonnement findet Ihr hier.

FC Augsburg vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur Übertragung im TV besteht auch die Möglichkeit, die Partie zwischen Augsburg und Stuttgart via LIVE-STREAM zu verfolgen. Dieser ist aber ebenfalls nur für Sky -Kunden verfügbar.

Zugriff auf den Stream erhält man durch Sky Go. Der Service steht jedem Kunden des Pay-TV-Senders zur Verfügung und kann folglich auf entsprechenden Mobilgeräten genutzt werden.

Die Übertragung im LIVE-STREAM ist dabei deckungsgleich mit der im TV. Mithilfe der kostenlosen Sky-Go-App, die kostenlos im Apple Store bzw. Google Play-Store zum Download verfügbar ist, kann der Stream auf allen gängigen mobilen Geräten abgerufen werden.

FC Augsburg vs. VfB Stuttgart: Die Highlights bei DAZN

Wer die Live-Übertragung verpasst hat oder kein zusätzliches Sky-Abo abschließen möchte, kann sich beim Streamingdienst DAZN trotzdem die Highlights aller Bundesligaspiele anschauen.

Bereits 40 Minuten nach dem Ende zeigt DAZN eine Zusammenfassung der Begegnung . Am Samstag bei Augsburg gegen Stuttgart wird dies gegen 18 Uhr der Fall sein.

Um auf die Inhalte zugreifen zu können, braucht Ihr jedoch ein DAZN-Abo. Dieses könnt Ihr im ersten Monat kostenlos testen, anschließend zahlt Ihr 9,99 Euro monatlich.

Neben den Bundesliga-Highlights bietet Euch DAZN auch die Spiele der Premier League, von , der und der . Seit dieser Saison ist DAZN zudem Heimat der und .

Das komplette Programm von DAZN findet Ihr in einem separaten Übersichtsartikel auf unserer Seite.

FC Augsburg vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

FC Augsburg gegen VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Augsburg und Stuttgart live im TV oder LIVE-STREAM verpasst hat, muss natürlich nicht gänzlich auf das Spielgeschehen in der WWK-Arena verzichten: Beim LIVE-TICKER von Goal zu Augsburg vs. Stuttgart bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Die Berichterstattung im LIVE-TICKER beginnt bereits gegen 14.40 Uhr. Sobald der Anpfiff ertönt, verpasst Ihr dort keinerlei spielentscheidende Szenen. Natürlich ist der gesamte Service für Euch kostenfrei.