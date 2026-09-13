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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Auf offener Straße beleidigt: Fans halten Auto von Liverpool-Star an

Premier League
Jérémy Jacquet
Liverpool - Fulham
Liverpool
Fulham

Nach dem enttäuschenden Remis gegen Fulham haben Fans des FC Liverpool das Auto von Jeremy Jacquet angehalten und den Verteidiger auf offener Straße zur Rede gestellt.

Wie auf Aufnahmen des Journalisten Keefe Irwin zu sehen ist, wurde der 21-jährige Franzose von einigen Anhängern der Reds unmittelbar nach dem 0:0 gegen die Cottagers abgefangen und offenkundig aufgefordert, Autogramme zu geben und Fotos mit den anwesenden Fans zu machen.

Nach einem kurzen Austausch stieg Jacquet jedoch wieder in sein Auto, um den laufenden Verkehr nicht weiter aufzuhalten. Einige Liverpool-Anhänger nahmen ihm das offenbar übel und beschimpfen ihn daraufhin, während der Verteidiger davonfuhr.

Auf Social Media bekam Jacquet von zahlreichen Usern wiederum den Rücken gestärkt. "Es gibt einen richtigen Zeitpunkt und Ort dafür, und das hier ist er nicht. Willst du, dass er dort anhält und möglicherweise von der Polizei zur Rede gestellt wird? Das ist ein gefährlicher Ort, um anzuhalten", schrieb einer der Nutzer.

Zuvor hatte der 21-Jährige beim torlosen Remis gegen Fulham zu den besten Akteuren auf dem Platz gehört. Trotz des enttäuschenden Ergebnisses präsentierten sich Jacquet und sein Innenverteidiger-Kollege Virgil van Dijk in bester Verfassung. Gegen die Londoner ließ die LFC-Defensive so gut wie keine Chancen zu.

Besonders stach Jacquet mit einer Rettungsaktion heraus, als er für seinen bereits geschlagenen Torhüter Alisson Becker auf der eigenen Torlinie klärte und so einen Gegentreffer in letzter Sekunde noch verhinderte.

FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICOGetty Images

Wie viele Punkte sammelte der FC Liverpool bisher in der Premier League?

Insgesamt war das 0:0 aus Sicht der Reds jedoch zu wenig. Nach drei Unentschieden aus den ersten vier Ligaspielen tritt die Mannschaft von Coach Andoni Iraola ein wenig auf der Stelle.

Mit sechs Zählern liegt Liverpool derzeit auf dem sechsten Tabellenrang, bis zum Ende des Spieltages können allerdings noch von Brighton & Hove Albion, Manchester United, Newcastle United und Leeds United vorbei ziehen.

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Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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