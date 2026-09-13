Auf offener Straße beleidigt: Fans halten Auto von Liverpool-Star an

Wie auf Aufnahmen des Journalisten Keefe Irwin zu sehen ist, wurde der 21-jährige Franzose von einigen Anhängern der Reds unmittelbar nach dem 0:0 gegen die Cottagers abgefangen und offenkundig aufgefordert, Autogramme zu geben und Fotos mit den anwesenden Fans zu machen.

Nach einem kurzen Austausch stieg Jacquet jedoch wieder in sein Auto, um den laufenden Verkehr nicht weiter aufzuhalten. Einige Liverpool-Anhänger nahmen ihm das offenbar übel und beschimpfen ihn daraufhin, während der Verteidiger davonfuhr.

Auf Social Media bekam Jacquet von zahlreichen Usern wiederum den Rücken gestärkt. "Es gibt einen richtigen Zeitpunkt und Ort dafür, und das hier ist er nicht. Willst du, dass er dort anhält und möglicherweise von der Polizei zur Rede gestellt wird? Das ist ein gefährlicher Ort, um anzuhalten", schrieb einer der Nutzer.

Zuvor hatte der 21-Jährige beim torlosen Remis gegen Fulham zu den besten Akteuren auf dem Platz gehört. Trotz des enttäuschenden Ergebnisses präsentierten sich Jacquet und sein Innenverteidiger-Kollege Virgil van Dijk in bester Verfassung. Gegen die Londoner ließ die LFC-Defensive so gut wie keine Chancen zu.

Besonders stach Jacquet mit einer Rettungsaktion heraus, als er für seinen bereits geschlagenen Torhüter Alisson Becker auf der eigenen Torlinie klärte und so einen Gegentreffer in letzter Sekunde noch verhinderte.

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Wie viele Punkte sammelte der FC Liverpool bisher in der Premier League?

Insgesamt war das 0:0 aus Sicht der Reds jedoch zu wenig. Nach drei Unentschieden aus den ersten vier Ligaspielen tritt die Mannschaft von Coach Andoni Iraola ein wenig auf der Stelle.

Mit sechs Zählern liegt Liverpool derzeit auf dem sechsten Tabellenrang, bis zum Ende des Spieltages können allerdings noch von Brighton & Hove Albion, Manchester United, Newcastle United und Leeds United vorbei ziehen.