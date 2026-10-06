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Williams-Barnett Getty Images
Jonas Rütten

Auch der FC Bayern soll dran sein: BVB hat wohl Top-Talent aus England auf dem Radar

Bundesliga
Transfers
L. Williams-Barnett
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Der BVB buhlt angeblich um ein Top-Talent von Tottenham. Auch der FC Bayern soll interessiert sein.

Der BVB hat offenbar ein Auge auf das nächste Top-Talent aus England geworfen. Wie Sky berichtet, haben die Schwarzgelben Luca Williams-Barnett von Tottenham Hotspur auf dem Zettel - und sind damit angeblich aus der Bundesliga nicht alleine. Denn auch der FC Bayern soll den 18 Jahre jungen Offensivspieler beobachten.

Williams-Barnett wolle die Spurs trotz laufenden Vertrags verlassen, weil er bei den Profis nicht zum Zug kommt. Der U19-Nationalspieler debütierte vor rund einem Jahr bei den Spurs, danach kam aber nur noch ein Kurzeinsatz - erneut im League Cup - hinzu.

Dafür glänzt Williams-Barnett aber in den Jugendmannschaften von Tottenham. In der U18 kam er auf 37 Torbeteiligungen in 32 Spielen, in der U21 waren es 15 in zwölf Spielen und auch in der UEFA Youth League war er in sechs Spielen schon an neun Treffern direkt beteiligt.

Neben den beiden Großklubs aus der Bundesliga sollen auch Manchester City, Manchester United und der FC Chelsea Interesse an Barnett haben.

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