Atletico-Trainer Diego Simeone über möglichen Abschied von Antoine Griezmann: "Denke gar nicht darüber nach"

Atletico-Trainer Diego Simeone glaubt fest an einen Verbleib von Antoine Griezmann. Er verschwendet keinen Gedanken an einen Abschied des Franzosen.

Trainer Diego Simeone vom spanischen Erstligisten hat die Gerüchte über einen möglichen Abschied von Starstürmer Antoine Griezmann am Saisonende dementiert.

"Ich wiederhole mich, er ist einer unserer Kapitäne. Der Verein hat großen Aufwand betrieben, ihn hier zu halten. Er ist glücklich in Madrid", äußerte sich der 48-Jährige im Anschluss an das 2:0 über Celta Vigo am Samstag.

Griezmann-Abschied? Simeone: "Denke gar nicht darüber nach"

"Er ist ein wichtiger Spieler für die Mannschaft. Ich denke gar nicht darüber nach, dass er gehen könnte", ist Simeone von einem Verbleib des Franzosen überzeugt.

Insbesondere der FC Barcelona hatte im letzten Jahr Interesse an Griezmann bekundet, ehe der 28-Jährige vor der WM seinen Vertrag bis 2023 verlängerte.