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Nicht erst seit seiner Gala gegen den FC Arsenal soll Joane Gadou beim BVB das Interesse einiger Top-Klubs auf sich gezogen haben.

Wie die Bild berichtet, haben die Gunners, der FC Liverpool und auch Manchester United ein Auge auf den 19 Jahre jungen Innenverteidiger geworfen. Das löse intern bei den Schwarzgelben aber keine Panik oder Grund zur Sorge aus, schließlich ist Gadou bis 2031 - also überaus langfristig - und ohne Ausstiegsklausel an den Klub gebunden. Ein Verkauf werde von niemandem in Dortmund für unter 80 Millionen Euro überhaupt in Erwägung gezogen.

Das Interesse am Franzosen dürfte nach seinem bärenstarken Auftritt am Dienstag in der Champions League in London nicht weniger geworden sein. Gadou lieferte defensiv eine blitzsaubere Vorstellung ab und bereitete mit einem tollen Solo den Ausgleich von Maxi Beier vor.

Neben den genannte Klubs aus England könnte auch Ex-Klub Paris Saint-Germain, wo Gadou einst ausgebildet, aufgrund mangelnder Perspektive bei den Profis aber für zehn Millionen Euro zu RB Salzburg geschickt wurde, in den Transferpoker einsteigen.

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Gadous Gesamtpaket beim BVB beeindruckt

Gadou spielt nach seinem knapp 20 Millionen Euro teuren Wechsel aus Österreich nach Dortmund eine starke Debütsaison beim BVB und ist gemeinsam mit Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck in der Dreierkette unter Trainer Niko Kovac gesetzt.

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Das Paket, das der junge Defensivspieler mitbringt, ist beeindruckend. Gadou bringt mit 1,95 Metern eine überragenden Physis mit, in den direkten Duellen ist er kompromisslos, aggressiv und unnachgiebig. Hinzu kommt seine erstaunliche Geschwindigkeit, aktuell ist er mit 36,55 km/h der drittschnellste Spieler der Bundesliga. "Er ist einfach ein Tier", brachte es Torschütze Beier nach dem 1:1 bei Arsenal auf den Punkt.

Kovac soll sich sogar individuell sehr um Gadous Entwicklung bemühen. Das deutete zuletzt auch Sportdirektor Ole Book an: "Ich fand die letzten Wochen wirklich sehr gut bei ihm. Eigentlich verbessert er jede Woche ein Thema. Da arbeitet das Trainerteam wirklich sehr, sehr akribisch mit ihm. Es sind ständig Sitzungen und Analysen. Ich finde, die Fortschritte sind von Woche zu Woche erkennbar."

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Es heißt, das Einzeltraining umfasse sein Stellungs- und die Kopfballspiel. Gerade in der Luft hat er in Sachen Technik noch Luft nach oben.

Getty Images