ARD, ZDF oder RTL? Wer zeigt / überträgt Deutschland (DFB) vs. USA heute live im Free-TV und Live Stream?

Im Soldier Field in Chicago treffen die USA und Deutschland in einem Freundschaftsspiel aufeinander – für beide Mannschaften die letzte ernsthafte Generalprobe vor der Heim-WM bzw. dem Turnierbeginn im Juni.

Für Mauricio Pochettino und sein USMNT-Team ist das Spiel mehr als ein Test. Der argentinische Coach steht unter erheblichem Druck, sein System auf dem eigenen Kontinent zu validieren, bevor die Gruppe D mit der Partie gegen Paraguay am 13. Juni beginnt. Die Amerikaner wissen: Auf heimischem Boden gibt es keine Ausreden.

Deutschland reist mit breiter Brust nach Chicago. Julian Nagelsmanns Mannschaft hat zuletzt fünf Pflicht- und Freundschaftsspiele in Serie gewonnen, darunter ein 4:0 gegen Finnland Ende Mai. Die Form stimmt, die Kadertiefe auch.

Im deutschen Kader sticht die Qualität der Offensivspieler heraus. Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz bilden eine Angriffsreihe, die auf Weltklasseniveau agiert – und die sich im Soldier Field gegen einen physisch starken amerikanischen Mittelfeldsatz beweisen muss.

Auf der anderen Seite setzt Pochettino auf sein europäisches Stammgerüst. Christian Pulisic führt die Offensive an, Tyler Adams und Weston McKennie sollen das Zentrum kontrollieren, Folarin Balogun die Sturmspitze besetzen.

Wer das Spiel live sehen will: RTL und RTL+ übertragen die Begegnung in Deutschland. Alle Infos zu Sender, Stream und Anstoßzeit gibt es hier.

Das Spiel zwischen USA und Deutschland beginnt am 06.06.2026, 20:30.

Wer zeigt / überträgt USA vs. Deutschland heute live im Free-TV und Livestream?





Das Freundschaftsspiel zwischen den USA und Deutschland ist in Deutschland live bei RTL zu sehen. Wer das Spiel lieber per Stream verfolgen möchte, kann auf RTL+ zurückgreifen. Florian König moderiert die Übertragung, Wolff Fuss kommentiert die Partie live, während Lothar Matthäus mit seiner Expertise für fundierte Analysen sorgt.

Anstoßzeit USA gegen Deutschland

Freundschaftsspiele - Freundschaftsspiele Soldier Field

USA vs. Deutschland: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 3 C. Richards Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die USA kommen mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Drei Siege, zwei Niederlagen aus den letzten fünf Partien. Zuletzt gewann das Team von Pochettino am 31. Mai ein Freundschaftsspiel gegen Senegal mit 3:2. Zuvor gab es jedoch deutliche Rückschläge: ein 0:2 gegen Portugal und ein 2:5 gegen Belgien, beide im März. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen 12 Tore, kassierte aber auch 11 Gegentreffer – die defensive Stabilität bleibt ein offenes Thema.

Deutschland präsentiert sich in herausragender Verfassung. Fünf Siege aus fünf Spielen, darunter ein 6:0 gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation und ein 4:0 gegen Finnland zuletzt am 31. Mai. In diesen fünf Partien erzielte die DFB-Elf 15 Tore bei nur vier Gegentoren. Die Serie zeigt eine Mannschaft, die sowohl offensiv als auch defensiv Konstanz gefunden hat.





Bilanz direkte Duelle

Das bislang jüngste Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams fand im Oktober 2023 statt: Deutschland gewann das Freundschaftsspiel auswärts mit 3:1. Schaut man auf die letzten fünf direkten Duelle, liegen die Deutschen mit drei Siegen gegenüber zwei US-amerikanischen Erfolgen vorne. Dazu zählt auch das WM-Gruppenspiel 2014 in Recife, das Deutschland mit 1:0 für sich entschied.





USA vs. Deutschland: Die Tabellen

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