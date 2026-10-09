Anmeldung beim spanischen Verband geplant: Wird Toni Kroos bald Trainer?

Laut der spanischen As will sich der 36-jährige Ex-Nationalspieler für einen vom spanischen Fußballverband RFEF ausgerichteten speziellen Trainerlehrgang für aktuelle und ehemalige Profis anmelden. Mit dem Abschluss hätte er eine Lizenz, um Profimannschaften auf sämtlichen Leveln zu trainieren. Angeblich besitzt Kroos bereits eine Lizenz, mit der er Mannschaften bis zur maximal dritten Liga trainieren, im Profibereich jedoch nur als Co-Trainer arbeiten darf.

Kroos gilt als einer der erfolgreichsten Fußballer der Geschichte. Mit dem FC Bayern und Real Madrid gewann er insgesamt sechsmal die Champions League, dazu wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft 2014 in Brasilien Weltmeister. Nach einem letzten Königsklassen-Triumph mit Real 2024 und der Heim-EM im gleichen Jahr beendete er seine aktive Karriere.

Seitdem betreibt er in Madrid die Fußballschule "Toni Kroos Academy", zudem kommentiert er in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" gemeinsam mit seinem Bruder Felix das Fußball-Geschehen. Angeblich versuchte sein Ex-Klub Real bereits, ihn zu einem Engagement in neuer Rolle zu bewegen. Präsident Florentino Perez soll diesbezüglich schon Gespräche mit Kroos geführt haben - bislang aber offenbar vergeblich.

Real Madrid ist seit Kroos' Abschied ohne großen Titel

Kommt es nach erfolgreich absolviertem Lehrgang zu einer Rückkehr als Trainer? In der Vergangenheit sammelten bereits einige Ex-Spieler erste Trainer-Erfahrungen in Reals hauseigenem Nachwuchs, um später auch die Profimannschaft zu trainieren - beispielsweise Zinedine Zidane, Xabi Alonso oder Alvaro Arbeloa.

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Seit Kroos' Abschied 2024 erlebt Real eine Dürrephase und holte keinen großen Titel mehr. In dieser Saison hecheln die von Jose Mourinho trainierten Königlichen in der Primera Division dem Erzrivalen FC Barcelona hinterher. In der Tabelle steht aktuell Platz vier, sechs Punkte hinter Barca.