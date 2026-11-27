So sehen Sie Angers gegen Lens mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Angers empfängt Lens in der Ligue 1 im Stade Raymond Kopa. Beide Klubs haben zuletzt schwache Ergebnisse erzielt.

Die Mannschaft von Stephane Gilli steht auf Platz 17 und hat vier ihrer letzten fünf Ligaspiele verloren. Zuletzt gab es am 22. November eine 0:4-Niederlage bei Paris FC. In diesen fünf Partien gelangen Angers nur zwei Tore.

Die Defensivbilanz ist noch schlechter. Angers kassierte in fünf Spielen 13 Gegentore, darunter fünf gegen Marseille im Oktober.

Lens steht auf Platz elf und steckt in ähnlichen Schwierigkeiten. Die Mannschaft von Didier Digard verlor am Dienstag in der Champions League mit 1:3 bei RB Leipzig. Vier Tage zuvor hatte sie in der Ligue 1 gegen Toulouse 1:1 gespielt.

Dieses Remis brachte Lens den einzigen Punkt aus den letzten fünf Spielen. Die 1:9-Niederlage bei Como Anfang des Monats überschattet die Saison weiterhin.

Die Bilanz im direkten Vergleich spricht allerdings für Lens. Der Klub hat die letzten fünf Duelle mit Angers gewonnen, zuletzt im März mit 5:1.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um das Spiel zu verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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