Laut der spanischen Mundo Deportivo greift bei einem Klassenverbleib Espanyols sowie mindestens 20 Ligaeinsätzen Zaragozas mit jeweils mindestens 45 Minuten eine Kaufpflicht. Diese soll bei acht Millionen Euro liegen. Zaragoza würde in diesem Fall automatisch einen Vertrag bis 2032 erhalten.

Espanyol legte einen ordentlichen Saisonstart hin und rangiert nach sechs Spieltagen auf Platz acht. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt bereits vier Punkte. Zaragoza stand bis dato aber noch nie in der Startelf und wurde lediglich dreimal eingewechselt - einmal immerhin zur Pause, was für einen Einsatz über 45 Minuten reichte.

Wie viel zahlte der FC Bayern für Bryan Zaragoza?

Der 1,64 Meter kleine Linksaußen war 2024 für 17 Millionen Euro Ablöse vom FC Granada zum FC Bayern gewechselt. Für eine halbjährige Leihe zahlten die Münchner zunächst vier Millionen, für den darauffolgenden festen Transfer 13 Millionen.

Zaragoza setzte sich beim FC Bayern aber nie durch. Nach nur sieben Einsätzen für die Münchner verabschiedete er sich schon wieder. Es folgten Leihen zu CA Osasuna, Celta Vigo und in der vergangenen Rückrunde zur AS Roma. Für die Italiener stand er insgesamt nur enttäuschende 191 Minuten auf dem Platz.

In diesem Sommer wollte der FC Bayern den 25-jährigen Spanier trotz Vertrags bis 2029 eigentlich unbedingt verkaufen. Da sich aber kein Abnehmer fand, wechselte er kurz vor Ende der Transferphase leihweise zu Espanyol.

Sportdirektor Christoph Freund sagte zum Abschied: "Bryan hat in den vergangenen beiden Jahren auf seinen verschiedenen Stationen unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Er soll sich nun in seinem vertrauten Umfeld der LaLiga weiterentwickeln."