Liverpool-Verteidiger Andrew Robertson: Beim Laktattest übergeben, von Jürgen Klopp ausgelacht

Andrew Robertsons Weg beim FC Liverpool ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Sein Start bei den Reds verlief allerdings nicht ganz reibungslos.

Linksverteidiger Andrew Robertson vom hat in einem Beitrag für The Players' Tribune eine witzige Anekdote über seinen Leistungstest beim FC Liverpool nach seinem Wechsel zu den Reds im Sommer 2017 erzählt.

Schon der Medizincheck, der über zwei Tage ging, habe ihm zugesetzt, die vielen Tests brachten seine Ernährung durcheinander. "Nachdem ich die Tests bestanden hatte, musste ich nach Melwood (Liverpools Trainingszentrum, d. Red.), um noch einen Laktattest zu absolvieren. Ich lief mit Danny Ings und nach ein paar Runden um den Platz spürte ich, dass in meinem Magen etwas nicht stimmte", schrieb Robertson.

Liverpools Robertson: "Und nun ich, irgend ein No-Name aus Glasgow"

Der 25-jährige Schotte weiter: "Ich wusste, dass mich etwas Schlimmes erwarten würde, aber was sollte ich machen? Ich lief einfach weiter. Und ein paar Minuten später saß ich auf meinen Knien und kotzte mir den Magen aus dem Leib - auf den Rasen in Melwood, diesem heiligen Ort, wo all diese Legenden trainiert haben. King Kenny (Kenny Dalglish, d. Red.). Rushie (Ian Rush, d. Red.). Stevie Gerrard. Und da saß nun ich, irgend ein No-Name aus Glasgow, der sich vor den Augen von Liverpools Medizinerstab übergab."

Reds-Trainer Jürgen Klopp reagierte tags darauf auf seine typische Art, nahm seinen Neuzugang aus Hull gleich mal auf den Arm. "Ich hörte sein Lachen aus einer Meile Entfernung, er hatte offensichtlich von meinem Test gehört. Ich drehte mich um und er kam auf mich zu, rieb sich seinen Bauch und zeigte auf mich. Die Jungs vom Stab hinter ihm lachten sich ebenfalls schlapp", erzählte Robertson. "Dann gab er mir eine dicke Umarmung - und ich war ein bisschen entspannter."

Robertson entwickelte sich seither zu einem der besten Linksverteidiger der Welt, ist aus Klopps Startformation längst nicht mehr wegzudenken. Am Samstag (21 Uhr live auf DAZN) kämpft der Kapitän der schottischen Nationalelf im Champions-League-Finale gegen Tottenham mit den Reds um den Titel in der Königsklasse.