Andreas Herzog hat wenig Hoffnung für Marcel Sabitzer beim BVB: "Kein gutes Zeichen"

Marcel Sabitzer hat aktuell keine guten Karten bei Borussia Dortmund, denn Trainer Niko Kovac bevorzugt im zentralen Mittelfeld augenscheinlich andere Spieler. Deshalb hat nun Österreichs Ex-Nationalspieler Andreas Herzog die Situation Sabitzers beim BVB kritisch kommentiert.

"Es schaut nicht gut aus für den Sabi", sagte Herzog bei Sky. Der Vertrag Sabitzers läuft im kommenden Sommer aus - und angeblich haben sich die Dortmunder Bosse schon darauf geeinigt, dass sie die Zusammenarbeit nicht fortsetzen wollen. Das vermeldete zuletzt die Sport Bild.

"Wenn du schon Anfang des Jahres hörst, dass dein Vertrag nicht verlängert wird, das habe ich jetzt in den Medien gehört, dann ist das kein gutes Zeichen", meinte Herzog dazu. "Er muss jetzt dranbleiben, damit er das Selbstbewusstsein nicht verliert", forderte er.

In der Zentrale bekamen zuletzt Felix Nmecha, Jobe Bellingham oder Joey Veerman den Vorzug gegenüber Sabitzer. Der 32-Jährige absolvierte in der laufenden Saison nicht einmal die Hälfte aller beim BVB möglichen Minuten.

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Sabitzer kam 2023 für eine Ablösesumme in Höhe von 19 Millionen Euro vom FC Bayern München zu den Westfalen. Mit dem BVB holte er bislang noch keinen Titel, nachdem er mit dem FCB zweimal Meister geworden war.