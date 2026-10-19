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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Falko Blöding

Andere Art der Vermarktung: Nike will bei Michael Olise wohl einen "kreativen Weg" einschlagen

Bundesliga
M. Olise
Bayern München

Bislang ist Michael Olise ohne Ausrüsterdeal unterwegs. Das soll sich ändern und sein neuer Partner hat wohl auch schon konkrete Pläne.

US-Sportartikelgigant Nike will bei der bevorstehenden Zusammenarbeit mit Michael Olise (24) vom FC Bayern neue Wege einschlagen. Dies berichtet das Portal Footy Headlines.

Demnach wolle man Olise im Hause Nike werbetechnisch ausdrücklich nicht wie einen konventionellen Superstar einer Fußballmarke verpacken. Stattdessen solle ein anderer, "kreativer Weg" bei der Vermarktung des Offensivspielers eingeschlagen werden.

Im Mittelpunkt soll dabei der starke Kontrast zwischen Olises beinahe scheuem Auftreten abseits des Rasens (Stichwort "Mr. Nonchalant") und seinem dominanten, rücksichtslosen Spielstil stehen. Dies wolle Nike bestmöglich nutzen und in Szene setzen.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Olise, der aktuell noch ohne persönlichen Ausrüster unterwegs ist, einen Vertrag bei der Firma aus Beaverton im US-Bundestaat Oregon unterschreibt. Details und eine Bestätigung gibt es bislang nicht. Der Deal soll Olise allerdings eine Millionen-Summe einbringen.

Bei Nike wird er Nachfolger seines Landsmanns Kylian Mbappe (27, Real Madrid), der überraschend zum Schweizer Schuhhersteller On wechselte.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Olise hatte bislang keinen Ausrüsterdeal, weil er alle Anfragen der großen Hersteller abblockte. Stattdessen bestand er auf seiner Entscheidungsfreiheit, die Schuhe zu tragen, die er gerne tragen wollte. Dabei fiel seine Wahl oft auf den Nike Hypervenom Phantom III, der seit 2019 nicht mehr hergestellt wird.

Olise besorgte sich bislang die Exemplare, in denen er später auf Torejagd ging, über das Internet und ließ sie sich aus aller Welt zuschicken. Oft gestalteten Künstler danach das Design für ihn.

Da passt eine anvisierte Nike-Kampagne perfekt ins Bild: 2027 soll die legendäre Hypervenom-Serie wieder auf den Markt kommen, stattdessen wird die Phantom-Serie eingestellt.

Galionsfigur des Hypervenom-Revivals soll Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland (26) von Manchester City sein. Ihm zur Seite stehen als weitere Zugpferde dann eben Olise, Chelseas Spielmacher Cole Palmer (24) und die mehrfache Weltfußballerin Alexia Putellas (32, London City Lionesses).

Wie teuer war Michael Olise bei seinem Wechsel zum FC Bayern?

Seit seinem 53-Millionen-Euro-Wechsel von Crystal Palace zum FC Bayern im Sommer 2024 hat sich Olise zu einem der besten und spektakulärsten Spieler überhaupt entwickelt. Im vergangenen Sommer glänzte er auch im Dress der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.

Olise ist einer der 30 Kandidaten auf den Gewinn des Ballon d'Or, der in wenigen Tagen im Rahmen einer Zeremonie im Palladium Theatre in seiner Geburtsstadt London vergeben wird.

Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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