US-Sportartikelgigant Nike will bei der bevorstehenden Zusammenarbeit mit Michael Olise (24) vom FC Bayern neue Wege einschlagen. Dies berichtet das Portal Footy Headlines.

Demnach wolle man Olise im Hause Nike werbetechnisch ausdrücklich nicht wie einen konventionellen Superstar einer Fußballmarke verpacken. Stattdessen solle ein anderer, "kreativer Weg" bei der Vermarktung des Offensivspielers eingeschlagen werden.

Im Mittelpunkt soll dabei der starke Kontrast zwischen Olises beinahe scheuem Auftreten abseits des Rasens (Stichwort "Mr. Nonchalant") und seinem dominanten, rücksichtslosen Spielstil stehen. Dies wolle Nike bestmöglich nutzen und in Szene setzen.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Olise, der aktuell noch ohne persönlichen Ausrüster unterwegs ist, einen Vertrag bei der Firma aus Beaverton im US-Bundestaat Oregon unterschreibt. Details und eine Bestätigung gibt es bislang nicht. Der Deal soll Olise allerdings eine Millionen-Summe einbringen.

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Bei Nike wird er Nachfolger seines Landsmanns Kylian Mbappe (27, Real Madrid), der überraschend zum Schweizer Schuhhersteller On wechselte.

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Olise hatte bislang keinen Ausrüsterdeal, weil er alle Anfragen der großen Hersteller abblockte. Stattdessen bestand er auf seiner Entscheidungsfreiheit, die Schuhe zu tragen, die er gerne tragen wollte. Dabei fiel seine Wahl oft auf den Nike Hypervenom Phantom III, der seit 2019 nicht mehr hergestellt wird.

Olise besorgte sich bislang die Exemplare, in denen er später auf Torejagd ging, über das Internet und ließ sie sich aus aller Welt zuschicken. Oft gestalteten Künstler danach das Design für ihn.

Da passt eine anvisierte Nike-Kampagne perfekt ins Bild: 2027 soll die legendäre Hypervenom-Serie wieder auf den Markt kommen, stattdessen wird die Phantom-Serie eingestellt.

Galionsfigur des Hypervenom-Revivals soll Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland (26) von Manchester City sein. Ihm zur Seite stehen als weitere Zugpferde dann eben Olise, Chelseas Spielmacher Cole Palmer (24) und die mehrfache Weltfußballerin Alexia Putellas (32, London City Lionesses).

Wie teuer war Michael Olise bei seinem Wechsel zum FC Bayern?

Seit seinem 53-Millionen-Euro-Wechsel von Crystal Palace zum FC Bayern im Sommer 2024 hat sich Olise zu einem der besten und spektakulärsten Spieler überhaupt entwickelt. Im vergangenen Sommer glänzte er auch im Dress der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.

Olise ist einer der 30 Kandidaten auf den Gewinn des Ballon d'Or, der in wenigen Tagen im Rahmen einer Zeremonie im Palladium Theatre in seiner Geburtsstadt London vergeben wird.