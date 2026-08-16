Alternative zu Said El Mala: BVB tütet offenbar teuren Blitztransfer ein

Wie das griechische Sportportal Gazzetta berichtet, befinde sich Konstantelias bereits auf dem Weg nach Dortmund, um dort den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Demnach stehe nur noch die Untersuchung einem Wechsel im Wege.

Der BVB habe sich mit PAOK über eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen geeinigt. Konstantelias soll einen Vierjahresvertrag unterschreiben und 3,2 Millionen Euro netto pro Jahr einstreichen.

Dem Bericht zufolge sei der BVB nach den gescheiterten Verhandlungen mit dem 1. FC Köln über einen Transfer von Said El Mala sowohl bei Konstantelias als auch bei dessen Verein in die Vollen gegangen und habe in den vergangenen 48 Stunden den Transfer mit aller Macht vorangetrieben. Dabei soll auch Konstantelias' Landsmann Konstantinos Karetsas eine wichtige Rolle gespielt haben.

Leseempfehlung;: "Er hat einzigartige Gaben!" Was Konstantelias dem BVB geben kann

Karetsas soll beim BVB-Coup mit Konstantelias mitgeholfen haben

Karetsas war Anfang August für rund 30 Millionen Euro aus Genk nach Dortmund gewechselt und soll Konstantelias von seinen überaus positiven Eindrücken vom BVB berichtet haben. Der 23-jährige Konstantelias ist zwar kein Flügelflitzer wie El Mala, bringt aber trotzdem Qualitäten mit, die dem BVB weiterhelfen. In der Offensive ist er flexibel einsetzbar, bringt Tempo und Dribbelstärke mit.

In der bereits begonnenen Europa-League-Qualifikation erzielte Konstantelias in vier Spielen drei Tore und bereitete zudem einen Treffer vor. Dennoch war in der dritten Runde gegen den RSC Anderlecht nach zwei Niederlagen schon Endstation für PAOK.

Konstantelias wurde bei PAOK ausgebildet, durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften und weilte nur ein halbes Jahr auf Leihbasis beim damaligen belgischen Zweitligisten KAS Eupen. Nach seiner Rückkehr im Sommer 2022 avancierte Konstantelias schnell zum Stammspieler und war mit 70 Torbeteiligungen in 190 Pflichtspielen ein prägendes Gesicht der Offensive, die PAOK 2024 erstmals nach fünf Jahren wieder einen Meistertitel bescherte.

2025 wurde er zum Fußballer des Jahres in Griechenland gewählt - vor BVB-Neuzugang Karetsas oder Christos Tzolis, der in den vergangenen beiden Jahren die belgische Liga bei Club Brügge kurz und klein schoss und nun für 40 Millionen Euro zum FC Arsenal wechselte.

Getty Images

Holt der BVB auch noch Joey Veerman?

Mit der bevorstehenden Verpflichtung von Konstantelias sind die Dortmunder Kaderplanungen dem Vernehmen nach aber noch nicht abgeschlossen. "Natürlich werden ein paar Gelder frei und die wollen wir sportlich und wirtschaftlich gut einsetzen", sagte Geschäftsführer Lars Ricken. Statt 50 Millionen für El Mala auf den Tisch zu legen, setzt der BVB auf eine andere Lösung. "Natürlich gibt es jetzt die Möglichkeit, dass wir noch mehr als einen Spieler verpflichten. Wir haben einige Spieler im Kopf, die uns noch verstärken können", versicherte Sportdirektor Ole Book.

Einer davon soll dem Vernehmen nach Joey Veerman von der PSV Eindhoven sein. Der 27-Jährige besitzt dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro, die in wenigen Tagen aber ausläuft. Nach einem Testspielsieg der PSV gegen Excelsior Rotterdam am Samstagabend reagierte Veerman auf die Gerüchte. "Wenn es so weit kommt, wäre das eine großartige Option für mich. Darauf habe ich jahrelang gewartet", sagte Veerman bei ESPN. Mit Blick auf das nahende Ende der Transferphase schob er scherzhaft nach: "Wenn sie mich wirklich so unbedingt wollen, müssen sie sich beeilen." Zudem will der BVB auf der Rechtsverteidigerposition noch einmal nachlegen.

Getty Images



