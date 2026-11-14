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Alphonso Davies erleidet offenbar einen abermaligen Rückschlag und könnte dem FC Bayern erneut länger fehlen.

Davies zog sich im Viertelfinal-Hinspiel der CONCACAF-Nations-League zwischen Kanada und Guatemala (3:2) eine noch nicht näher definierte Verletzung zu und musste nach nur fünf Minuten ausgewechselt werden.

Davies rutschte bei einem Angriff der Mittelamerikaner in der Rückwärtsbewegung im eigenen Sechzehner unglücklich weg, rappelte sich noch einmal hoch, um den anschließenden Torschuss abzuwehren und setzte sich dann auf den Rasen, um zu signalisieren, dass es nicht mehr weitergeht. Beim Gang zur Auswechselbank schüttelte er sichtlich frustriert den Kopf.

Kanadas Co-Trainer Mauro Biello sprach nach der Partie von einer "Unterkörper-Verletzung" bei Davies. Eingehende Untersuchungen sollen dann eine genauere Diagnose liefern. "Wir haben uns alle riesig gefreut, Phonzie wiederzusehen, und dass er so früh ausfiel, hat uns wirklich sehr mitgenommen", sagte Mitspieler und Torschütze Tani Oluwaseyi.

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Beim FC Bayern dürften nun einmal mehr die Alarmglocken schrillen. Aktuell fallen beim deutschen Rekordmeister besonders in der Offensive mit Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Luis Diaz zahlreiche Spieler aus. Saibari (Syndesmosebandriss) und Gnabry (Muskelverletzung) werden in diesem Jahr aller Voraussicht nach kein Spiel mehr absolvieren können, während Musiala und Diaz immerhin schon wieder teilweise am Mannschaftstraining teilnehmen und nach der Länderspielpause zurückkehren sollen.

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Besonders bitter wäre es aber für Davies persönlich, sollte der 26-Jährige erneut länger ausfallen. Der Linksverteidiger laboriert seit seinem im März 2025 bei der Nationalmannschaft erlittenen Kreuzbandriss immer wieder an nachfolgenden Muskelverletzungen, die ihn besonders in der vergangenen Saison heimsuchten.

War Alphonso Davies beim FC Bayern bereits angeschlagen?

Eine abermalige Muskelblessur im Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG kostete Davies nahezu die gesamte Heim-WM, der Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft kam nur im Sechzehntelfinale zu einem Kurzeinsatz. Weil der lädierte Oberschenkel noch immer Probleme bereitete, verzichtete Davies auch mit Blick auf die nachfolgende Saison mit den Bayern auf jegliche weitere Einsätze und das damit verbundene Risiko einer noch schwereren Verletzung.

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In der laufenden Saison präsentierte sich Davies dann zur Erleichterung der Bayern-Verantwortlichen in guter Form, wirkte stabil und hatte sogar zeitweise die Nase im Konkurrenzkampf mit Nathaniel Brown auf der linken Abwehrseite vorn, ehe er den verletzten Diaz auf dem linken Flügel überzeugend vertrat.

Dass er jedoch zuletzt angeschlagen war, deutete Vincent Kompanys Vertreter vor dem Auswärtsspiel gegen Mainz 05 schon an. "Wir haben ein paar Jungs, die für eine Pause infrage kommen", erklärte Danks vor einer Woche und nannte dabei explizit Davies, der noch nicht so weit sei, zweimal hintereinander über die fast volle Distanz auf dem Spielfeld zu stehen.

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Beim 2:1-Sieg des Rekordmeisters über die Rheinhessen kam Davies folglich erst nach knapp 70 Minuten aufs Feld. Nun folgte dennoch der abermalige Rückschlag bei einem Aufenthalt bei der kanadischen Nationalmannschaft.

Davies stand gegen Guatemala erstmals seit seinem 2025 erlittenen Kreuzband- und Meniskusriss in der Startelf. In Folge seiner schweren Verletzung hatte es schwere Vorwürfe aus München in Richtung des kanadischen Verbandes gegeben, weil das Ausmaß der Davies-Verletzung erst nach seiner Rückkehr festgestellt wurde.