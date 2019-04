Ajax-Verteidiger Matthijs de Ligt über den besten Verteidiger: "Kann drei nennen, die sehr gut sind"

Ajax-Spieler de Ligt möchte sich nicht festlegen, wer aktuell der beste Verteidiger ist. Stattdessen fallen ihm drei Namen ein, die ihm imponieren.

Matthijs de Ligt von Amsterdam hat verraten, wer in seinen Augen die besten Abwehrspieler der Welt sind. "Ich kann drei Verteidiger nennen, die sehr gut sind", sagte der 19-Jährige in einem Q&A auf dem Instagram -Channel des Vereins aus der .

"Ich denke Sergio Ramos ist ein sehr guter Verteidiger, Gerard Pique auch und natürlich mein Landsmann Virgil van Dijk", haben es ihm diese drei Namen besonders angetan.

Zukunft von Ajax-Verteidiger de Ligt weiter ungeklärt

Mit Barcelona-Verteidiger Pique und van Dijk vom sind zwei von ihnen noch in der vertreten. Setzt sich Ajax gegen Tottenham durch, könnte de Ligt gegen einen der beiden Verteidiger im Finale antreten.

Ob er in der nächsten Saison sogar an der Seite von Pique spielen wird, wollte de Ligt dagegen nicht verraten. In den letzten Wochen war er immer wieder mit dem in Verbindung gebracht worden.