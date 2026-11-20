So seht Ihr AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportrechteinhabers oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth empfängt Nottingham Forest im Vitality Stadium zu einem Premier-League-Spiel, in dem eines der formstärksten Teams der Liga auf eine Mannschaft trifft, die eine folgenschwere Serie schwacher Ergebnisse unbedingt beenden will.

Marco Roses Bournemouth ist eine der Überraschungen der Saison. Fünf Siege in fünf Spielen über alle Wettbewerbe hinweg, darunter Erfolge gegen Manchester United, Aston Villa im Carabao Cup und Sparta Prag in der Europa League, machen Bournemouth zu einem ernsthaften Anwärter auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Die Ambitionen reichen deutlich über einen gesicherten Mittelfeldplatz hinaus.

Nottingham Forest reist unter Druck ins Vitality Stadium. Oliver Glasners Mannschaft verlor drei Premier-League-Spiele in Folge, bevor sie zuletzt Manchester City mit 3:1 besiegte. Das Ergebnis machte Mut, kann den bislang wechselhaften Saisonverlauf aber kaum überdecken.

Bournemouth zeigte sich im Angriff zuletzt besonders treffsicher. In den vergangenen drei Premier-League-Spielen erzielte die Mannschaft neun Tore. Evanilson führt den Angriff einer flexiblen Offensive an, die bislang jedem ihrer Gegner Probleme bereitet hat.

Forest steht auf Platz 16 der Tabelle und weiß, dass eine weitere Niederlage die Sorgen vergrößern würde. Liam Delap und Morgan Gibbs-White müssen in Bestform sein, wenn Glasners Mannschaft aus einem Stadion etwas mitnehmen will, in dem die Gastgeber äußerst stark aufgetreten sind.

Für Bournemouth steht in dieser Woche zudem ein Europapokalspiel an: Am 10. Dezember ist Viktoria Pilsen in der Europa League zu Gast. Das erschwert für Rose vor dieser Partie die Planung des Personaleinsatzes.

Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte zur Übertragung von AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest, darunter Informationen zu TV-Sender, Livestream und Anstoßzeit.

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