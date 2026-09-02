Acht Monate Fahrverbot! Gericht verurteilt Abwehrstar von Real Madrid

Real Madrids Verteidiger Raul Asencio ist wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt worden.

Wie eine Gerichtsquelle der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, wurde der 23 Jahre alte Innenverteidiger nach einem Vorfall vom 16. August auf Gran Canaria schuldig gesprochen. Asencio musste eine Geldstrafe in Höhe von 14.400 Euro zahlen, zudem wurde ihm die Fahrerlaubnis für acht Monate entzogen.

Nach Gerichtsangaben lag sein Alkoholwert bei mehr als dem Dreifachen des gesetzlichen Grenzwerts. Wie in Deutschland gilt in Spanien für normale Autofahrer eine allgemeine Promillegrenze von 0,5 Promille im Blut.

Asencio befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht bei der Mannschaft von Real Madrid, sondern arbeitete nach einer Oberschenkelverletzung, die er Ende Juli erlitten hatte, an seinem Comeback.

Weiteres Vergehen: Asencio erwartet noch ein Gerichtstermin

Es ist nicht der einzige Vorfall: Für Asencio steht in dieser Woche noch ein weiterer Gerichtstermin auf Gran Canaria an. In dem Verfahren geht es um den Vorwurf der nicht einvernehmlichen Weitergabe eines sexuellen Videos von unter anderem einer Minderjährigen aus dem Jahr 2023.

Ebenfalls angeklagt sind drei frühere Jugendspieler von Real Madrid. Ihnen wird vorgeworfen, das betreffende Video aufgenommen und verbreitet zu haben. Der Prozess ist für den 3., 4. und 7. September angesetzt.