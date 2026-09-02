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RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Acht Monate Fahrverbot! Gericht verurteilt Abwehrstar von Real Madrid

Real Madrid
La Liga
R. Asencio

Abwehrstar Raul Asencio hat ein Fahrverbot von acht Monaten aufgebrummt bekommen. Doch es droht noch eine weitere Verurteilung.

Real Madrids Verteidiger Raul Asencio ist wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt worden.

Wie eine Gerichtsquelle der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, wurde der 23 Jahre alte Innenverteidiger nach einem Vorfall vom 16. August auf Gran Canaria schuldig gesprochen. Asencio musste eine Geldstrafe in Höhe von 14.400 Euro zahlen, zudem wurde ihm die Fahrerlaubnis für acht Monate entzogen.

Nach Gerichtsangaben lag sein Alkoholwert bei mehr als dem Dreifachen des gesetzlichen Grenzwerts. Wie in Deutschland gilt in Spanien für normale Autofahrer eine allgemeine Promillegrenze von 0,5 Promille im Blut.

Asencio befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht bei der Mannschaft von Real Madrid, sondern arbeitete nach einer Oberschenkelverletzung, die er Ende Juli erlitten hatte, an seinem Comeback.

Weiteres Vergehen: Asencio erwartet noch ein Gerichtstermin

Es ist nicht der einzige Vorfall: Für Asencio steht in dieser Woche noch ein weiterer Gerichtstermin auf Gran Canaria an. In dem Verfahren geht es um den Vorwurf der nicht einvernehmlichen Weitergabe eines sexuellen Videos von unter anderem einer Minderjährigen aus dem Jahr 2023.

Ebenfalls angeklagt sind drei frühere Jugendspieler von Real Madrid. Ihnen wird vorgeworfen, das betreffende Video aufgenommen und verbreitet zu haben. Der Prozess ist für den 3., 4. und 7. September angesetzt.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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