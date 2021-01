AC Mailand vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Serie A live

Spitzenspiel in der Serie A! Mailand empfängt Juventus Turin und Ihr könnt es live verfolgen - in diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu.

Der Dreikönigstag bringt ein absolutes Highlight aus der italienischen mit sich. trifft zuhause auf - los geht's um 20.45 Uhr im Guiseppe Meazza Stadion.

Während Mailand in diesem Jahr um den Titel mitspielt, hält sich Juventus nur mit Mühe in der Spitzengruppe. Eine Niederlage der Bianconeri in Mailand könnte die Mission Titelverteidigung in weite Ferne rücken lassen.

Mailand gegen Juventus könnt Ihr live im TV und via LIVE-STREAM schauen. Lest Euch dafür in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung durch! Kurz vor Anpfiff präsentiert Euch Goal hier zudem die Aufstellungen.

AC Mailand vs. Juventus Turin: Das Topspiel im Überblick

Begegnung AC Mailand - Juventus Turin Wettbewerb Serie A, 16. Spieltag Datum Mittwoch, 6 Januar 2021 | 20.45 Uhr Ort Guiseppe Meazza, Mailand

AC Mailand vs. Juventus Turin: Hier läuft das Topspiel heute im LIVE-STREAM

Fans der Serie A sind in dieser Saison bei der Streaming-Plattform DAZN richtig aufgehoben. Hier werden alle Topspiele live und in voller Länge gezeigt - natürlich auch Mailand gegen Juventus!

AC Mailand vs. Juventus Turin live auf DAZN - so funktioniert's

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt Mailand gegen Juventus heute Abend live. Die Übertragung beginnt live aus Mailand um 20.45 Uhr mit deutschem Kommentar.

Wer den LIVE-STREAM sehen möchte, braucht jedoch ein Abonnement bei DAZN. Solltet Ihr noch nicht angemeldet sein, steht Euch das Angebot sogar kostenlos zur Verfügung. Der erste Abo-Monat ist nämlich umsonst!

Erst anschließend kostet DAZN 11,99 Euro im Monat. Im Jahresabo kommt Ihr umgerechnet sogar etwas günstiger weg. Hier werden einmalig 119,99 Euro fällig. Alle weiteren Infos zu den Konditionen, findet Ihr hier.



Bild: Getty Images

AC Mailand vs. Juventus Turin: Wo läuft die Serie A heute live im TV?

DAZN ist der exklusive Anbieter der Begegnung. Das bedeutet auch, dass kein anderer TV-Sender den Kracher zwischen Mailand und Juventus zeigt. Es gibt jedoch die Möglichkeit, den LIVE-STREAM von DAZN am TV abzuspielen.

AC Mailand vs. Juventus Turin bei DAZN: So seht Ihr den LIVE-STREAM am TV

Der LIVE-STREAM von DAZN ist auf sämtlichen mobilen Geräten verfügbar. Egal, ob Ihr am Smartphone, Tablet, Laptop oder PC schauen wollt. Wer Fußball lieber am TV sehen möchte, kann sich die DAZN-App auch auf den Smart-TV laden!

Sucht dafür ganz einfach nach DAZN in Eurem App Store und loggt Euch mit Eurem Konto ein. Wer keinen Smart-TV besitzt, kann auch die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick mit dem Fernseher verbinden und losstreamen.

Hier gibt's die DAZN-App kostenlos zum Download für folgende Geräte:

AC Mailand vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen bekannt gegeben wurden, findet Ihr sie hier.

Schaut dafür rund eine Stunde vor Anpfiff noch mal rein!

AC Mailand vs. Juventus Turin: DAZN präsentiert die Highlights

DAZN zeigt nicht nur das Spiel in kompletter Länge, sondern lädt bereits kurz nach Abpfiff die Highlights hoch. Somit könnt Ihr anschließend jederzeit auf Abruf die besten Szenen von Mailand gegen Juventus sehen.

Auch die Highlights aller weiteren Serie-A-Spiele des Tages sind im Highlight-Video zu sehen - unter anderem die von gegen oder Genua gegen .

Voraussetzung, um die Highlights sehen zu können, ist auch hier das DAZN-Abo. Wie viel Ihr dafür zahlen müsst, lest Ihr oben oder unter diesem Link.

AC Mailand vs. Juventus Turin: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Ihr habt keinen Zugriff auf das DAZN-Angebot? Dann seid Ihr bei Goal genau richtig aufgehoben. Hier werden Euch alle wichtigen Szenen genauestens beschrieben.

Somit seid Ihr immer auf Ballhöhe mit dem Geschehen aus Mailand. Und das alles natürlich kostenlos! Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

⭐ BEST GOAL FROM DECEMBER ⚽



Take your pick, who deserves the top spot ❓

La scelta è vostra: qual è il miglior gol del mese ❓ #SempreMilan pic.twitter.com/YITUZ7Ll8M — AC Milan (@acmilan) December 30, 2020

AC Mailand vs. Juventus Turin: Die Übertragungen im Überblick