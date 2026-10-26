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Christian Guinin

"Absolutes Chaos" bei Manchester United: Muss Michael Carrick seinen Hut nehmen?

Premier League
M. Carrick
Manchester United - Bournemouth
Manchester United
Bournemouth

Die Fans sangen trotz des nächsten Debakels seinen Namen, und Michael Carrick drehte eine Ehrenrunde - seine letzte?

Nein, es sei keine Abschiedsrunde gewesen, sagte der Teammanager von Manchester United, der nach dem 0:3 (0:2) gegen den AFC Bournemouth vor dem Aus steht. "Wie geht es weiter? Ich weiß es nicht. Ich werde immer das tun, was für den Verein am besten ist. Ich liebe die Verantwortung, aber wir müssen abwarten, was passiert." Der Vorstand führe Krisengespräche über Carricks Zukunft, berichtete der Guardian am Sonntagabend.

Carrick, der erst vor fünf Monaten nach einer erfolgreichen Interimsphase zum Cheftrainer ernannt worden war, lenkte den Blick auf das große Ganze. "Die Situation, in der wir uns als Fußballverein befinden, ist das, was mir am meisten am Herzen liegt. Es geht nicht um mich", betonte der Ex-Profi. Er akzeptiere zudem seinen "Anteil an der Situation. Ich verstehe die Situation vollkommen. Ehrlich gesagt erwarte ich nichts Bestimmtes. Ich mache ganz normal weiter."

Die positiven Reaktionen der Fans in seine Richtung rührten Carrick. "Für mich geht es jetzt darum, das erst einmal zu verarbeiten. Die Emotionen am Ende des Spiels waren etwas, das ich so bisher noch nicht wirklich erlebt habe", sagte der frühere Mittelfeldspieler, der als Profi 464 Pflichtspiele für United bestritten hatte: "Die Verbundenheit und Wertschätzung der Fans zu spüren, bedeutet mir sehr viel. Ich nehme das wahr und weiß es sehr zu schätzen."

Auch Carrick ist es jedoch nicht gelungen, den steilen Niedergang des großen Klubs nach dem Abgang des Erfolgstrainers Alex Ferguson im Jahr 2013 aufzuhalten. Die Klatsche gegen Bournemouth und den deutschen Teammanager Marco Rose war das achte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg, United erlebt den schlechtesten Saisonstart seiner Premier-League-Geschichte.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Folgen Julian Nagelsmann oder Fabian Hürzeler auf Michael Carrick?

Von Experten-Seite hatte es nach der Klatsche gegen Bournemouth bereits Mutmaßungen gegeben, dass es mit dem 45-Jährigen nicht weitergehen werde. "Carrick will ausgewechselt werden. Er möchte nicht mehr mit diesen Spielern auf der Trainerbank sitzen. Kannst du dir vorstellen, morgen mit Bruno Fernandes auf den Trainingsplatz zu gehen, nachdem du ihn nicht einmal eingewechselt hast? Es ist eine vergiftete Kabine. Er möchte heute Nacht einfach nur von seinem Leiden erlöst werden", meinte etwa der ehemalige englische Nationalspieler Jamie Carragher.

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Klublegende Gary Neville, der seinem Ex-Verein ein "absolutes Chaos" auf allen Ebenen attestierte: "Die Führungskräfte werden wahrscheinlich eine Entscheidung treffen müssen, die die United-Fans anwidert, aber sie ist vermutlich notwendig."

Als mögliche Carrick-Nachfolger waren jüngst unter anderem Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann, Antonio Conte und Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) genannt worden. Laut Guardian soll der frühere Newcastle-Coach Eddie Howe der Wunschkandidat von Uniteds Sportchef Jason Wilcox sein.

Häufig gestellte Fragen

Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.

Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.

Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.

In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.

Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.

Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.

Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.

Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.

Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.

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