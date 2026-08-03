Abschluss schon in dieser Woche? Köln will offenbar englisches Toptalent

Demnach könnte der Abschluss des anvisierten Leihgeschäfts schon in dieser Woche abgewickelt werden. Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs seien laut dem Transferexperten weit fortgeschritten. Trotz des Interesses einiger anderer Vereine wolle der 18-jährige Linksaußen selbst nach Köln wechseln.

Moore könnte den Kaderplatz von Said El Mala einnehmen, der hartnäckig mit einem Transfer zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird. Noch zeichnet sich ein Vollzug aber nicht unbedingt ab: Der BVB bietet übereinstimmenden Berichten zufolge inklusive Boni bisher rund 40 Millionen Euro, Köln fordert aber rund 50 Millionen.

Moore gilt als eines der größten Talente des englischen Fußballs. Der gebürtige Londoner feierte im Mai 2024 im Alter von nur 16 Jahren sein Profidebüt für Tottenham. Nach insgesamt 21 Einsätzen (ein Tor, zwei Assists) in den darauffolgenden zwölf Monaten wechselte er im Sommer 2025 leihweise zu den Glasgow Rangers nach Schottland.

Mikey Moore noch bis 2030 an Tottenham gebunden

Bei den Rangers erkämpfte sich Moore im Laufe der vergangenen Saison einen Stammplatz und verzeichnete in 47 Einsätzen insgesamt sieben Tore und vier Assists. Moore spielte hauptsächlich auf der linken Außenbahn, kam vereinzelt aber auch im Zentrum und auf der rechten Seite zum Einsatz.

Seit der U15 ist Moore auch für diverse englische U-Nationalmannschaften aktiv. Aktuell für die U19, für die ihm in 14 Spielen bereits sieben Tore gelungen sind.

Sein aktueller Vertrag bei Tottenham Hotspur ist bis 2030 datiert. Gut möglich, dass Moore nach einer erfolgreichen Leihe zu Köln eine ernsthafte Chance auf den großen Durchbruch bei den Spurs bekommt. Aktuell dürfte das angesichts von Tottenhams Kaufrausch durchaus kompliziert sein.